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Το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους τρεις δήμους της περιοχής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης, η Κατερίνα Θάνου, ο Σπύρος Γιαννιώτης και η Μαρία Γεωργάτου.

Η ανακαινισμένη αίθουσα γυμναστικής του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας θα φέρει τιμητικά το όνομα της Ολυμπιονίκη Μαρίας Γεωργάτου.

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Ο Γιάννης Βρούτσης βρέθηκε στην Κέρκυρα μαζί με σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης, η Κατερίνα Θάνου, η Μαρία Γεωργάτου και ο Σπύρως Γιαννιώτης.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού επισκέφθηκε στο νησί καθώς ξεκίνησαν εργασίες ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προυπολογισμό, που θα αναβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα άθλησης των κατοίκων και των αθλητών της Κέρκυρας.

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Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση:

Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΟΚΤΑ ΞΑΝΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ!

3 εκατ. ευρώ για το ΕΑΚΚ – 19 εκατ. ευρώ για αθλητικά έργα σε ολόκληρο το νησί!

Χθες, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας (ΕΑΚΚ), είδαμε επιτέλους τις μπουλντόζες να πιάνουν δουλειά και την αναγέννηση των εγκαταστάσεων να γίνεται πράξη!



Με έργα ύψους 3 εκ. ευρώ, αλλάζουμε την εικόνα ενός αθλητικού κέντρου, που είχε ανάγκη από ουσιαστική παρέμβαση. Χρειάστηκε μια διετή μάχη με τις διαδικασίες, για να φτάσουμε σε αυτή την ημέρα που όλα αλλάζουν! Δημιουργούμε ένα σύγχρονο ΕΑΚΚ, έτοιμο να υποδεχτεί τη νεολαία και τους πολίτες του νησιού!



Στην προσπάθεια αυτή, είχαμε μαζί μας τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, καθώς και τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΑΚΚ, Κωνσταντίνο Αγάθο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στενά όλο αυτό το διάστημα, μαζί με τα μέλη της Επιτροπής.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα για τις αθλητικές υποδομές στους τρεις δήμους της Κέρκυρας, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ανέρχονται συνολικά σε 23 εκατομμύρια ευρώ!

Είχα, επίσης, εξαιρετικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τους δημάρχους των τριών δήμων του νησιού: του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.



Τους ευχαριστώ όλους θερμά για τη συνεργασία, την ουσιαστική συζήτηση και τη φιλοξενία. Η συνεργασία της Πολιτείας με την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητη για να προχωρούν τα έργα και να αποκτούν οι πολίτες τις υποδομές που δικαιούνται.

Ιδιαίτερη τιμή για μένα αποτελεί πάντα η παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων του ελληνικού αθλητισμού δίπλα μου! Εγώ είμαι ο περαστικός από τον αθλητισμό. Εκείνοι είναι που θα μείνουν να τον υπηρετούν!



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Στην Κέρκυρα είχα μαζί μου:



Παναγιώτη Γιαννάκη: Ολυμπιονίκη, αρχηγό της Εθνικής στην κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ το 1987 και προπονητή της Εθνικής στην κατάκτηση του τίτλου το 2005.



Κατερίνα Θάνου: Ασημένια Ολυμπιονίκη στα 100 μέτρα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000.

Και δύο σπουδαίους Κερκυραίους Ολυμπιονίκες μας:



Σπύρο Γιαννιώτη: Ασημένιο Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.



Μαρία Γεωργάτου: Χάλκινη Ολυμπιονίκη στη ρυθμική γυμναστική, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000.



Η πορεία και οι διακρίσεις τους αποτελούν παράδειγμα για όλους μας και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Μια ξεχωριστή στιγμή ήταν η ανακοίνωση ότι η ανακαινισμένη αίθουσα γυμναστικής θα φέρει το όνομα της Μαρίας Γεωργάτου, τιμώντας τη σπουδαία Κερκυραία αθλήτρια που τίμησε την Ελλάδα.

Όπως έχουμε ήδη τιμήσει τον Κερκυραίο Ολυμπιονίκη μας, Σπύρο Γιαννιώτη, δίνοντας το όνομά του στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΚ, έτσι και η Μαρία Γεωργάτου θα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές αθλητών του νησιού.

Συνεχίζουμε με έργα, για έναν αθλητισμό με καλύτερες υποδομές και περισσότερες ευκαιρίες για όλους!



ΚΕΡΚΥΡΑ – e-Kouros



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