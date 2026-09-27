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Μια ιδιαίτερα χαρούμενη οικογενειακή στιγμή βίωσε ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων, Γιάννης Βρούτσης, καθώς παντρεύτηκε η κόρη του.

Ο κ. Βρούτσης είναι πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η Νίκη Βρούτση έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ ο σύζυγός της, Αναστάσιος Πολίτης, είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο. Η οικογένεια Βρούτση έχει καταγωγή από τις Κυκλάδες, με τον ίδιο τον υπουργό να αναφέρεται συχνά στις ρίζες του από τη Νάξο και την Αμοργό.

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Πηγή εικόνας: cycladeslive.gr

Η επίσημη αναγγελία του γάμου ανέφερε: «Ο Αναστάσιος Πολίτης, γεννηθείς εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Βούλας Αττικής, γιος του Αντωνίου και της Ελένης, το γένος Μεταξά Σούλη, και η Νίκη Βρούτση, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, κόρη του Ιωάννη και της Θεοδώρας, το γένος Βαγενά, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στο Καβούρι Αττικής».

Πηγή: cycladeslive