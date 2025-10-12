Νέο ενδοκυβερνητικό πρόβλημα για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή τη φορά με το όνομα του Υπουργού Γιάννη Βρούτση. Ο προφυλακισμένος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των εικονικών τιμολογίων, σε βίντεο, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών, μία εβδομάδα πριν συλληφθεί, δηλώνει «επίσημος συνεργάτης του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση»!

Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Δικογραφίες» της Μαίρης Μπενέα, γνωστής δημοσιογράφου και νομικού, με ειδικότητα και στα νομικά ζητήματα του αθλητισμού, κυρίως του ποδοσφαίρου, αλλά και το blog της «Δίκης» του γνωστού δημοσιογράφου Κυριάκου Θωμαΐδη:

«Ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ομάδας Α’ ΕΠΣΑΝΑ, που προφυλακίστηκε ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης των εικονικών τιμολογίων, δηλώνει δημοσίως ότι είναι επίσημα συνεργάτης του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού και πως αυτό αποτελεί τιμή του!

»Το αποκαλυπτικό video καταγράφηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών, μία εβδομάδα πριν συλληφθεί».

Η HuffPost επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κα Μπενέα, η οποία βρίσκεται στην Κοπεγχάγη για τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Δανία και επιβεβαίωσε το περιεχόμενο της ανάρτησης της. Επικοινώνησε και με τον Κυριάκο Θωμαΐδη ο οποίος επίσης επιβεβαίωσε την ανάρτηση του.

Όπως μας έγινε γραπτά γνωστό πριν λίγο από τον Κυριάκο Θωμαΐδη:

«Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Ι.Βρούτσης επικοινώνησε με τη “Δίκη” για το αποκαλυπτικό video που καταγράφηκε στο δημοτικό συμβούλιο Αχαρνών. Ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν έχει συναντήσει τον προφυλακισμένο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης των εικονικών τιμολογίων, ο οποίος είναι πρόεδρος ερασιτεχνικής ομάδας Α’ ΕΠΣΑΝΑ. Επιφυλάχθηκε για γραπτή δήλωση, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις».

Όπως επίσης αναμένεται και η αντίδραση εκ μέρους της κυβέρνησης πλευράς/Μαξίμου.

