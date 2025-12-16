Την αύξηση κατά 21,21% της χρηματοδότησης του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, μέσω της φορολόγησης των κερδών των παικτών του στοιχήματος, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κατά την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Το ποσό που θα διανεμηθεί για το 2026 ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ (από 66 εκατ. που ήταν την προηγούμενη τριετία) και θα κατευθυνθεί απευθείας στις αθλητικές ομοσπονδίες και τα σωματεία, ενισχύοντας τη βάση του ελληνικού αθλητισμού, υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης, που παράλληλα επιβεβαίωσε ότι οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (ΕΑΚ) διατίθενται πλέον δωρεάν για προπονήσεις σε όλες τις εθνικές ομάδες, καλύπτοντας όλα τα αθλήματα και αποκαθιστώντας ένα χρόνιο ζήτημα κόστους για την προετοιμασία.

Advertisement

Advertisement

Κατά την ομιλία του, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού έκανε ακόμη αναφορά στο νομοθετικό έργο για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, στην εφαρμογή του ψηφιακού εισιτηρίου και των μέτρων ασφάλειας, στη δημιουργία του e-Kouros, της μεγαλύτερης οργανωτικής και ψηφιακής μεταρρύθμισης του ελληνικού αθλητισμού, καθώς και στην υλοποίηση 350 αθλητικών έργων σε όλη τη χώρα, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα σήμερα είναι ένα πραγματικό αθλητικό εργοτάξιο».

Αναλυτικά, ο Γιάννης Βρούτσης είπε:

«Θεωρώ προσωπικό προνόμιο το να βρίσκομαι σε αυτό το βήμα επί 18 συνεχόμενα χρόνια. Να έχω την τιμή, εκ μέρους των Κυκλάδων που με εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια και μου δείχνουν αυτή την πολιτική εμπιστοσύνη, να τους εκπροσωπώ, αλλά και το κόμμα μου, και σήμερα να μιλώ ακόμη μία φορά για τον Προϋπολογισμό. Τα 18 αυτά χρόνια μου έδωσαν τη δυνατότητα να αποκτήσω μια ιστορική, διαχρονική εμπειρία. Έζησα εδώ μέσα δύσκολες στιγμές για τη Δημοκρατία, δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα και την εθνική μας οικονομία. Και σήμερα, με απόλυτη ειλικρίνεια -και νομίζω ότι εκφράζω το σύνολο της Βουλής, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές που είναι απολύτως θεμιτές, γιατί αυτή είναι η Δημοκρατία και αυτός είναι ο κομματικός ανταγωνισμός- μπορώ να σας πω ότι νιώθω μια σχετική ικανοποίηση, ως Έλληνας πάνω απ’ όλα, αλλά και ως βουλευτής.

Αυτό που διαμορφώνεται στον σημερινό Προϋπολογισμό είναι αποτέλεσμα προσπαθειών και θυσιών του ελληνικού λαού. Σε μια χρονική στιγμή που μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ο Έλληνας, ανεξάρτητα από τα πολιτικά του πιστεύω, αισθάνεται ασφάλεια, αισθάνεται σιγουριά, αισθάνεται σταθερότητα. Τα πιο βασικά που μπορεί να αισθανθεί ένας λαός που βασανίστηκε και πέρασε τόσο δύσκολα. Και σήμερα όλα αυτά τα συναισθήματα αγγίζουν κάθε Έλληνα μετά όσα περάσαμε με τη δημοσιονομική κρίση. Πετύχαμε εθνικούς στόχους μοναδικούς. Σήμερα νιώθουμε όλοι ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μία μοναδική αμυντική θωράκιση, την οποία δεν είχε ποτέ άλλοτε. Πρόκειται για εθνική κατάκτηση!

Καταφέραμε μέσα από τις πολιτικές μας τις μεταρρυθμίσεις μας και τις άοκνες προσπάθειες, να μειωθεί η ανεργία, στο 8%, Ποιος θα το πίστευε ότι το 27,5% θα έφτανε στο 8%. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει -επιτέλους- μία σύγχρονη κοινωνική πολιτική. Θυμάστε τις “μαϊμού” συντάξεις ή τα διπλά και τριπλά επιδόματα στους τυφλούς που δεν ήταν; Σήμερα έχουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος που λαμβάνουν μέρισμα όσοι πραγματικά το αξίζουν.

Καταφέραμε κάτι μοναδικό, που είμαι σίγουρος ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα το καταγράψει ως ένα από τα μεγαλύτερα σημεία εθνικής επιτυχίας της χώρας μας. Η ενεργειακή συμφωνία που πετύχαμε είναι ένα τεράστιο εθνικό επίτευγμα.

Advertisement

Και το τελευταίο, που νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι, είναι η χρηστή, νοικοκυρεμένη δημοσιονομική διαχείριση. Ξέρουμε τα οικονομικά μας, ξέρουμε ότι δεν έχουμε ελλείμματα, ξέρουμε την προοπτική μας, ξέρουμε πώς πορευόμαστε.

Όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα από τις πολιτικές διαφορές που είναι λογικό και απαραίτητο να υπάρχουν -γιατί αυτές εμπλουτίζουν τη Δημοκρατία- είναι εκείνα που μας κάνουν σήμερα να νιώθουμε πραγματικά περήφανοι ως Έλληνες.

Αυτό αποτυπώνεται και στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη. Η εκλογή του αποτελεί ένα τεράστιο εθνικό βήμα, ως αντίκρισμα της επιτυχίας που πετύχαμε ως ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη και στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που με το εθνικό του κύρος και τις προσπάθειες από το 2019 μέχρι σήμερα, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε όλοι μαζί να φτάσουμε την Ελλάδα σε αυτό το ύψος.

Advertisement

Δύο πράγματα για τον αθλητισμό, που έχω την τιμή να υπηρετώ ως υπουργός. Ξεκινώ με μία λέξη: ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες τις πλευρές της Βουλής -το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, τους Σπαρτιάτες- γιατί τα τέσσερα νομοσχέδια που έφερα στη Βουλή υπερψηφίστηκαν στο σύνολό τους, με πρώτο εκείνο για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας.

Τα νούμερα έχουν τη δική τους αξία. Στις 363 συνεδριάσεις που έκανε η ΔΕΑΒ τα δύο αυτά χρόνια -και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και όλα τα μέλη της-, το 2024, από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο, με βάση τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν, έκλεισαν 11 φορές γήπεδα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Το 2025 έκλεισαν μόνο μία φορά λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Τι σημαίνει αυτό; Τεράστια αλλαγή, μεγάλη συμμόρφωση. Αξίζουν συγχαρητήρια στους φιλάθλους, αξίζουν συγχαρητήρια στις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ, γιατί όλοι συνέβαλαν, κατανοώντας ότι η βία δεν συμφέρει κανέναν.

Όταν, μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, φέραμε το ψηφιακό εισιτήριο, υπήρχαν αμφισβητήσεις ότι θα αποτύχει, ότι θα δυσκολέψει τον κόσμο και θα αποτρέψει τη συμμετοχή. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, έχουν εκδοθεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια, χωρίς παράπονα, με γεμάτα γήπεδα και πλήρη γνώση και ασφάλεια για το ποιος εισέρχεται.

Advertisement

Στα οικονομικά του αθλητισμού, το 2022 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε μια ιστορική απόφαση: να ενισχύσει τον ελληνικό αθλητισμό όσο ποτέ άλλοτε. Από 250 εκατομμύρια ευρώ σε έναν τετραετή κύκλο, η χρηματοδότηση διπλασιάστηκε και έφτασε στα 500 εκατομμύρια ευρώ μέσω της φορολόγησης του στοιχήματος, αυτό σημαίνει 100% αύξηση!

Σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι στον φετινό Προϋπολογισμό επέρχεται αύξηση 21,21% στο στοίχημα, χρήματα που θα κατευθυνθούν σε όλα τα αθλητικά σωματεία. Ένα μέρος αυτών θα αποδοθεί στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, ώστε όλες οι Εθνικές Ομάδες της χώρας, σε όλα τα αθλήματα, να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις εντελώς δωρεάν. Και ευχαριστώ πολύ γι΄αυτό την Κυβέρνηση και ειδικά τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.

Παράλληλα, πετύχαμε την ψηφιοποίηση του ελληνικού αθλητισμού με το e-Kouros, τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ. Για πρώτη φορά γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα του αθλητισμού μας – και καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν διαθέτει τέτοιο εργαλείο.

Advertisement

Κλείνω με τα αθλητικά έργα. Ποτέ στην ιστορία της χώρας δεν υπήρξε τέτοια ανάπτυξη: 350 αθλητικά έργα υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε όλη την επικράτεια, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Ελλάδα έχει μεταμορφωθεί σε ένα πραγματικό αθλητικό εργοτάξιο.

Advertisement

Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους και το 2026 να είναι μια καλή αθλητική χρονιά, γεμάτη επιτυχίες».