Τη Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρει ξανά στον δρόμο του φέτος ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στα play-off Champions League, διεκδικώντας μια θέση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) την αντίπαλό του στην ενδιάμεση φάση του Champions League, με την οποία θα αναμετρηθεί σε διπλά παιχνίδια, στο Φάληρο και στη Γερμανία, με φόντο την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετώπισε πρόσφατα την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ.Καραϊσκάκης», την οποία κέρδισε με 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο φαληρικό γήπεδο στις 17 ή 18 Φλεβάρη και η ρεβάνς στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα στην Γερμανία.

Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρουν την πρόκριση απέναντι στις «ασπιρίνες» θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ – κάτι που θα μάθει στις 27 Φεβρουαρίου, σε νέα κλήρωση μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης φάσης.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των Play-off

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάχ – Νιουκάστλ

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αταλάντα

