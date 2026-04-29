Στα δέκα κορυφαία ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League (παλαιότερα Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης) τοποθέτησε το βρετανικό «Athletic» τον Παναθηναϊκό.

Στη λίστα ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση. Η ομάδα της Αθήνας το 1971 έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης στο Γουέμπλεϊ (ηττήθηκε 2-0 από τον Άγιαξ).

Atletico Madrid host Arsenal in the first leg of their Champions League semi-final tonight. A place in the final in Budapest at the end of the month is at stake, of course, but so too is club history.



Atletico and Arsenal are arguably the two biggest clubs in Europe never to… pic.twitter.com/jldFUqXHbh — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 29, 2026

Είναι έτσι η μοναδική ελληνική ομάδα που έπαιξε σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ακόμα το 1985 ο Παναθηναϊκός έπαιξε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών όπου και αποκλείστηκε από τη μεγάλη Λίβερπουλ ενώ το 1996 συμμετείχε στους ημιτελικούς του Champions League.

Εκεί μάλιστα κέρδισε 1-0 τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Επιπλέον το 2002 στα προημιτελικά του Champions League επικράτησε 1-0 της Μπαρτσελόνα αλλά αποκλείστηκε από την τετράδα.

Στο Νο1 της λίστας με τις μεγάλες ομάδες που δεν έχουν κερδίσει το Champions League είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης και ακολουθεί η Άρσεναλ.

Στην 3η θέση είναι η Τότεναμ, στην 4η η Βαλένθια και πριν από τον Παναθηναϊκό είναι η Άντερλεχτ. Την 10άδα συμπληρώνουν η Σεντ Ετιέν, η Ρόμα, η Ρεμς και η Ντιναμό Κιέβου.