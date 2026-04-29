Στα δέκα κορυφαία ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League (παλαιότερα Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης) τοποθέτησε το βρετανικό «Athletic» τον Παναθηναϊκό.
Στη λίστα ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση. Η ομάδα της Αθήνας το 1971 έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης στο Γουέμπλεϊ (ηττήθηκε 2-0 από τον Άγιαξ).
Είναι έτσι η μοναδική ελληνική ομάδα που έπαιξε σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ακόμα το 1985 ο Παναθηναϊκός έπαιξε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών όπου και αποκλείστηκε από τη μεγάλη Λίβερπουλ ενώ το 1996 συμμετείχε στους ημιτελικούς του Champions League.
Εκεί μάλιστα κέρδισε 1-0 τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Επιπλέον το 2002 στα προημιτελικά του Champions League επικράτησε 1-0 της Μπαρτσελόνα αλλά αποκλείστηκε από την τετράδα.
Στο Νο1 της λίστας με τις μεγάλες ομάδες που δεν έχουν κερδίσει το Champions League είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης και ακολουθεί η Άρσεναλ.
Στην 3η θέση είναι η Τότεναμ, στην 4η η Βαλένθια και πριν από τον Παναθηναϊκό είναι η Άντερλεχτ. Την 10άδα συμπληρώνουν η Σεντ Ετιέν, η Ρόμα, η Ρεμς και η Ντιναμό Κιέβου.