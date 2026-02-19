Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στο Γ. Καραϊσκάκης, είχε τις στιγμές του και του ακυρώθηκε σωστά το γκολ οφσάιντ του Ελ Καμπί στο πρώτο ημίχρονο, με την Λεβερκούζεν να είναι αποτελεσματική αυτήν την φορά και να φεύγει με μία πολύτιμη νίκη από τον Πειραιά για τα playoff του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Σικ να σκοράρει εις διπλούν μέσα σε τρία λεπτά, ενώ η σοκαριστική σύγκρουση Ρέτσου – Πιρόλα στο πρώτο ημίχρονο έφερε την αναγκαστική αλλαγή του αμυντικού του Ολυμπιακού, που δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και μόλις στο 5′ ο Τζολάκης βρήκε τον Ελ Καμπί, ο οποίος κατέβασε την μπάλα στον Ταρέμι, με τον Ιρανό να δοκιμάζει ένα σουτ έξω από την περιοχή της Λεβερκούζεν που πέρασε λίγο έξω. Στην συνέχεια, η Λεβερκούζεν πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 16′ ο Σικ βρέθηκε ανενόχλητος στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Τζολάκης είχε καλή τοποθέτηση και απομάκρυνε το πλασέ που έπιασε στην κίνηση.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Ποκού, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Λεβερκούζεν δέχτηκε την πάσα από τον Σικ και σούταρε από διαγώνια θέση, με την μπάλα να περάει ελάχιστα άουτ. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα και λίγο έλειψε να προηγηθεί, με τον Μάρτινς να πιάνει ένα εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή και τον Μπλάζουιτς να απομακρύνει δύσκολα σε κόρνερ (25′).

Απίστευτη απόκρουση ο Τζολάκης, ακυρώθηκε γκολ του Ελ Καμπί για οφσάιντ

Στο 28′ ο Τζολάκης έκανε μία απίστευτη επέμβαση στο σουτ του Μάσα. Ο εξτρέμ της Λεβερκούζεν βρέθηκε μόνος στο ύψος του πέναλτι, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε δύσκολα την μπάλα με το ένα χέρι, η οποία αφού βρήκε πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι, κατέληξε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, οι «ασπιρίνες» έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία, με τον Ποκού να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Τζολάκη, αλλά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ελ Καμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, ωστόσο το VAR ειδοποίησε ότι ο Ταρέμι – που επηρεάζει την φάση καθώς φαίνεται να βρίσκει την μπάλα – ήταν σε θέση οφσάιντ, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το τέρμα του Μαροκινού.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μάρτινς έκανε μία εντυπωσιακή «σόλο» ενέργεια, περνώντας όποιον αντίπαλο πήγε να τον μαρκάρει και όταν βρέθηκε έξω από την περιοχή της Λεβερκούζεν έπιασε ένα ωραίο σουτ, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα πάνω από την εστία του Μπλάζουιτς (47′). Ο Ολυμπιακός συνέχισε να απειλεί την άμυνα της Λεβερκούζεν και στο 53′ η κεφαλιά του Μπιανκόν, μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Μουζακίτη πέρασε άουτ.

Δύο γκολ η Λεβερκούζεν μέσα σε τρία λεπτά, «παγωμάρα» στο Γ. Καραϊσκάκης

Στο 60′ η Λεβερκούζεν βγήκε ιδανικά στην αντεπίθεση μετά το λάθος του Ταρέμι, με τον Σικ να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Τζολάκη και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του.

Ο Τσέχος σέντερ φορ βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά στο 63′ καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, κερδίζοντας τον Τζολάκη για ακόμα μία φορά και «παγώνοντας» το Γ. Καραϊσκάκης.

Ο Ολυμπιακός δημιούργησε μία καλή ευκαιρία στο φινάλε με τον Σιπιόνι, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον δραστήριο Αντρέ Λουίζ, ωστόσο το σουτ που έπιασε στην κίνηση ήταν άστοχο (88′). Στα επόμενα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τους «ερυθρόλευκους» να πηγαίνουν την επόμενη εβδομάδα στην Γερμανία με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, εξαντλώντας τις πιθανότητες πρόκρισης.

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα (Μπιανκόν 46′), Ορτέγκα (Μπρούνο 82′), Μουζακίτης, Έσε (Σιπιόνι 82′), Ποντένσε (Αντρέ Λουίζ 64′), Μάρτινς, Ταρέμι (Τσικίνιο 64′), Ελ Καμπί

Μπάγερ Λεβερκούζεν: (Κάσπερ Χιούλμαντ) Μπλάζουιτς, Άντριχ, Κουάνσα, Ταψόμπα, Βάσκες (Αρτουρ 77′), Γκριμάλντο, Παλάσιος, Γκαρσία, Ποκού (Τεριέ 76′), Μάζα (Τίλμαν 64′), Σικ