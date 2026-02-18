Απίστευτη και άτυχη στιγμή για τους Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντζο Πιρόλα στο 34′ του Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League.

Σε μια διεκδίκηση της μπάλας οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού δεν είδαν ο ένας τον άλλο και συγκρούστηκαν σφοδρά. Ρέτσος και Πιρόλα σωριάστηκαν στο έδαφος, έχοντας και οι δυο αίματα στο πρόσωπο, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να δείχνει να πονάει πάρα πολύ.

Advertisement

Advertisement

Ο Ρέτσος φάνηκε να έχει σχίσιμο στο σαγόνι του, ενώ ο Πιρόλα έδειξε να έχει ματώσει στο μέτωπο. Μετά από λίγα λεπτά, οι δυο αμυντικοί του Ολυμπιακού σηκώθηκαν, πήγαν στην άκρη του αγωνιστικού χώρου και άλλαξαν φανέλες, αφού οι δικές τους είχαν ματώσει αρκετά.

Μάλιστα, ο Πιρόλα επέστρεψε με δεμένο το κεφάλι (του τοποθετήθηκε ένα ειδικό φιλέ), ενώ στον Ρέτσο του τοποθετήθηκε ένα μεγάλο τσιρότο στο σαγόνι.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI