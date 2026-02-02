Λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα του για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Αρη στο μπάσκετ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Instagram εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι τον ερχόμενο Μάιο το «τριφύλλι» όχι μόνο να θα έχει επανακάμψει αγωνιστικά αλλά θα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης.

Στο δεύτερο βίντεο, από το Σούνιο, ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» εμφανίστηκε σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκος θα κερδίσει στο τέλος της σεζόν στο ΟΑΚΑ την 8η Euroleague (σ.σ. το φετινό final 4 θα διεξαχθεί στην Αθήνα).

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε» ακούγεται να λέει.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί το πρωτοφανές ξέσπασμα κατά προπονητών και παικτών για την ήττα από τον Αρη στη Θεσσαλονίκη με σκόρ 102-95 για το ελληνικό πρωτάθλημα.

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας» ανέφερε μεταξύ άλλων.