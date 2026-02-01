Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο με 102-95 (η δεύτερη ήττα των πράσινων στη φετινή GBL, μετά από εκείνη στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό) ξέσπασε κατά πάντων ρίχνοντας την ευθύνη στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες για την κακή εικόνα της ομάδας.

Ο κ.Γιαννακόπουλος εμφανώς εκνευρισμένος με δύο stories στο Instagram τα έβαλε με όλους και με όλα ζητώντας με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα να υποβάλλουν άπαντες τις παραιτήσεις τους!

Advertisement

Advertisement

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος!

Ο Άρης πρόσθεσε ακόμα μια ιστορική σελίδα στη φετινή του πορεία, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-95 στην παράταση σε έναν αγώνα που θα μείνει αξέχαστος για τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης. Η αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της Greek Basketball League εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τον Άρη να δείχνει χαρακτήρα, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα απέναντι σε έναν αντίπαλο με υψηλές βλέψεις για την κορυφή.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενοι την ενέργεια και την ορμή τους και κατάφεραν να προηγηθούν με +5 (14-9) στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Παναθηναϊκός, όμως, δεν άργησε να αντιδράσει. Βελτιώνοντας αισθητά την αμυντική του λειτουργία, κατάφερε να περιορίσει τους γηπεδούχους και με επιμέρους σκορ 10-3 πέρασε μπροστά με 19-17. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Γκραντ να δίνει μικρό προβάδισμα στο «τριφύλλι» (22-23).

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τον Παναθηναϊκό να έχει τον έλεγχο και να χτίζει διαφορά έως +8 (30-22) με σερί 9-0. Ωστόσο, ο Άρης δεν πτοήθηκε. Με σερί 9-0 πέρασε μπροστά με 37-35 και το ημίχρονο έκλεισε στην ισοπαλία 42-42, με καλάθι του Ρογκαβόπουλου. Η αδρεναλίνη και η ένταση στο γήπεδο ήταν εμφανής, καθώς οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, προσφέροντας θέαμα και δυνατές συγκινήσεις στους φιλάθλους.

Advertisement

Στην τρίτη περίοδο, οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 50-48, 7:27 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Στη συνέχεια, όμως, ο Άρης ανέβασε στροφές. Με συγκεντρωμένη άμυνα και αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι, έκανε σερί 11-0, φτάνοντας στο +9 (59-50) και ολοκληρώνοντας την τρίτη περίοδο στο 63-56 με επιμέρους σκορ 21-14.

Η τελευταία περίοδος ήταν επιθετικό ρεσιτάλ και για τις δύο ομάδες. Ο Μήτρου-Λονγκ οδήγησε τον Άρη σε προβάδισμα έως +15 (85-70), όμως ο Παναθηναϊκός δεν τα παράτησε. Με μεγάλα καλάθια των Σορτς και Όσμαν και πιεστική άμυνα, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 87-87, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πιο ψύχραιμοι, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του αντιπάλου και πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη με τελικό σκορ 102-95.

Η εμφάνιση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο Άρης διαθέτει την ψυχή και το ταλέντο για να αμφισβητήσει ακόμη και τους μεγάλους της λίγκας, με τον Μήτρου-Λονγκ να αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση του αγώνα.

Advertisement

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.δ.), 102-95.