Έρευνες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μέσω διαστημικών δυνατοτήτων διεξάγονται από τις ΗΠΑ, την ώρα που και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εξετάζουν με αντίστοιχες μεθόδους την προέλευση και τον χειρισμό θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα.

Το μη επανδρωμένο σκάφος εκτιμάται ότι βασίζεται σε ουκρανική τεχνολογία, ωστόσο φέρει υλικά διπλής χρήσης που κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, γεγονός που περιπλέκει την ταυτοποίησή του και αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για τον κατασκευαστή και τη χρήση του.

Advertisement

Advertisement

Υφυπ. Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας: «εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό»

Το περιστατικό εντοπισμού θαλάσσιου drone στη Λευκάδα είναι εξαιρετικά σοβαρό σύμφωνα με τον υφυπουργό Ναυτιλίας Στέφανο Γκίκα ο οποίος μιλώντας χθες (10/5) στην ΕΡΤ επισήμανε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, το συμβάν αντιμετωπίζεται με αυξημένη προσοχή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα αυτό. Εξετάζουν από ποια χώρα κατασκευάστηκε, προσπαθούμε να βρούμε πώς βρέθηκε εδώ και ποια ήταν η αποστολή του. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες είναι σε εξέλιξη» σημείωσε.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέγραψε επίσης τα σενάρια που εξετάζονται για την προέλευση και τη διαδρομή του drone – καθώς ήταν γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά – κάνοντας αναφορά σε πιθανές εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

«Σενάρια υπάρχουν. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι, ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου και έχουν υπάρξει πρόσφατες επιθέσεις, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια τέτοια drones με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ρωσικά πλοία» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν μεγάλη επιχειρησιακή εμβέλεια, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον άμεσο εντοπισμό τους.

«Αυτά τα drones έχουν μεγάλη εμβέλεια, μπορεί να βρίσκονται ακόμα και 400, 500, 600 χιλιόμετρα μακριά και να κατευθύνονται εδώ. Φαίνεται ότι αυτό υπέστη κάποια βλάβη και εκινείτο ακυβέρνητο» είπε.

Advertisement

«Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό γεγονός, διότι ένα σκάφος το οποίο κυκλοφορεί ακυβέρνητο και χωρίς σήμανση, χωρίς πλάκα, χωρίς τίποτα, ένα μαύρο πράγμα με εκρηκτικά θα μπορούσε κάλλιστα να πέσει σε ένα τουριστικό σημείο. Μιλάμε για περιοχή Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, όπου έρχονται συνεχώς κότερα από την Ιταλία. Είναι μια ήρεμη περιοχή, και γι’ αυτό ακριβώς η υπόθεση αξιολογείται ως σοβαρή» πρόσθεσε ο ίδιος.

Απαντώντας στην κριτική για τον τρόπο εντοπισμού του drone από ψαράδες, ο υφυπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι η αξιολόγηση της κατάστασης στα ελληνικά ύδατα και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων πρέπει να γίνεται με ρεαλιστικά κριτήρια, αποφεύγοντας υπερβολές.

«Δεν ζούμε αυτή τη στιγμή μια πολεμική κατάσταση στη χώρα μας. Στο Ιόνιο υπάρχουν τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής και χιλιάδες σκάφη. Ένα αντικείμενο μπορεί να περάσει ως σκάφος αναψυχής ή ψαράδικο και να μην προκαλέσει ανησυχία» είπε και συνέχισε λέγοντας «Οι ελληνικές αρχές κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και στο διπλωματικό και στο επιχειρησιακό πεδίο. Θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό γεγονός και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Advertisement