Με ελεγχόμενη έκρηξη οι αρχές εξουδετέρωσαν το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Το drone βρέθηκε κρυμμένο σε σπηλιά του νησιού και μεταφέρθηκε για εξουδετέρωση στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού, όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση. Ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών του Πολεμικού Ναυτικού εξετάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και προσπαθούν να εντοπίσουν την προέλευσή του.

Advertisement

Advertisement

Το ύποπτο αντικείμενο είχαν εντοπίσει δύο ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το Λιμενικό σε Νυδρί και Λευκάδα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο ή μεμονωμένο περιστατικό.

Αρχικά ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της περιοχής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πλατυγιάλι Αστακού, όπου συνεχίζονται οι έρευνες και οι τεχνικοί έλεγχοι.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, τόνισε πως οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το θαλάσσιο drone φαίνεται πως διέθετε δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα GPS.

Όπως περιέγραψε, στο κεντρικό του τμήμα υπήρχε κάμερα υψηλής ανάλυσης, ενώ έφερε και δύο πάνελ που εκτιμάται ότι σχετίζονται με το σύστημα πλοήγησης. Το σκάφος ήταν μαύρου χρώματος, χαμηλού προφίλ και κινούνταν περίπου ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό του κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο ίδιος θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο το drone να έχασε το σήμα GPS ή να επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο μπροστινό μέρος υπήρχαν τρεις αισθητήρες, εκ των οποίων οι δύο ήταν σπασμένοι όταν βρέθηκε το drone, στοιχείο που —όπως είπε— ενισχύει το σενάριο πρόσκρουσης και απώλειας προσανατολισμού.