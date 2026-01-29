Ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία νίκη με 2-1 μέσα στο Αμστερνταμ επί του Αγιαξ την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League εξασφάλισε την παρουσία του στα playoffs της διοργάνωσης.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή τη Λεβερκούζεν, την οποία κέρδισε πρόσφατα με 2-0 στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» επειδή τερμάτισαν στις θέσεις 17-24 θα είναι στους «ανίσχυρους» και το πρώτο ματς θα γίνει στο Φάληρο στις 17/18 Φλεβάρη ενώ η ρεβάνς στις 24 ή 25 του ερχόμενου μήνα στο Μπέργκαμο ή το Λεβερκούζεν αντίστοιχα.

Αν περάσει στους «16» θα αντιμετωπίσει μια εκ των Αρσεναλ ή Μπάγερν. Υπενθυμίζεται ότι φέτος ήδη έχει αναμετρηθεί μια φορά με τους «κανονιέρηδες», γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 στο Λονδίνο παρά την πολύ καλή εμφάνιση.

Η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή (30/1) στη 1 μ.μ ώρα Ελλάδος.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων στις επόμενες φάσεις του Champions League.

Playoffs: 17/18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 24/25 Φεβρουαρίου.

Φάση των «16»: 10/11 Μαρτίου και η ρεβάνς 17/18 Μαρτίου.

Προημιτελικά: 7/8 Απριλίου και η ρεβάνς 14/15 Απριλίου.

Ημιτελικά: 28/29 Απριλίου και η ρεβάνς 5/6 Μαΐου.

Τελικός: 30 Μαΐου (Βουδαπέστη)