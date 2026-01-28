Ο Ολυμπιακός πήρε μία παλικαρίσια πρόκριση στα playoff του Champions League, επικρατώντας 1-2 του Άγιαξ στην Johan Cruyff Arena με γκολ του Ζέλσον Μάρτινς και του Έσε. Ο Άγιαξ ισοφάρισε προσωρινά με το πέναλτι του Ντόλμπεργκ αλλά ο ήρωας Έσε με εξαιρετική κεφαλιά στο 79 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τους οπαδούς της ομάδας του στα «ουράνια» μετά το σπουδαίο αυτό αποτέλεσμα.

Αρκετές ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλοι του Ολυμπιακού μετέτρεψαν το κέντρο του Άμστερνταμ σε Πειραιά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην Ολλανδία ταξίδεψαν περίπου 8.000 οπαδοί των «ερυθρόλευκων», εκ των οποίων μόλις 2.600 κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους στην Johan Cruyff Arena, με τον Άγιαξ να απορρίπτει το αίτημα των Πειραιωτών για επιπλέον εισιτήρια. Παρόλα αυτά, η ζήτηση ήταν τεράστια και θύμισε εκείνη του ημιτελικού του Conference League με την Άστον Βίλα και φυσικά του τελικού με την Φιορεντίνα στην OPAP Arena.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός είχε το έλεγχο του παιχνιδιού στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, αλλά η πρώτη στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους, όταν ο Κλάασεν βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή των Πειραιωτών, ωστόσο δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε και αυτή κατέληξε σε σώματα. Στο 13΄ και μετά το κόρνερ από τον Ροντινέι, ο Κοστίνια έπιασε την κεφαλιά, ωστόσο αυτήν την φορά δεν σκόραρε όπως στο παιχνίδι με την Λεβερκούζεν και ο Γιάρος μπλόκαρε. Ο Πορτογάλος απείλησε ξανά στο 22′ με ένα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Πίεση ο Άγιαξ, γκολ ο Ντόλμπεργκ που ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης ήταν για τον Άγιαξ, ο οποίος επιτέθηκε από την αριστερή πλευρά, ο Τζολάκης απομάκρυνε σε πρώτο χρόνο και στην εξέλιξη της φάσης ο Όσκαρ αστόχησε από καλή θέση, στέλνοντας την μπάλα άουτ (26′). Λίγα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι βγήκαν στην κόντρα και ο Τζολάκης μπλόκαρε το σουτ που επιχείρησε o Γκοντς έξω από την περιοχή (29′).

Στο 32′ ο Άγιαξ βγήκε για ακόμη μία φορά στην αντεπίθεση, με τον Ντόλμπεργκ να σκοράρει με σουτ στην κίνηση, αλλά ήταν πιο μπροστά και το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ. Στο 43′ ο Ολυμπιακός έκλεψε την μπάλα μετά από πίεση ψηλά, ο Ροντινέι γύρισε από δεξιά στον Ταρέμι, ωστόσο το σουτ που έπιασε στην κίνηση βρήκε πάνω σε αμυντικούς του Άγιαξ (43′).

Απίστευτο γκολ ο Ζέλσον Μάρτινς, 0-1 ο Ολυμπιακός

Με ένα απίστευτο γκολ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ζέλσον Μάρτινς έβαλε μπροστά την ομάδα του στην Johan Cruyff Arena, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, καθώς ο Ολυμπιακός απέκτησε σκορ πρόκρισης στα playoff του Champions League. Με μια βαθιά μπαλιά από τον Ρέτσο και την ωραία συνεργασία Ζέλσον – Ταρέμι, η μπάλα έφτασε στον εξτρέμ των Πειραιωτών, ο οποίος πάτησε περιοχή και με ιδανικό τελείωμα νίκησε τον Γιάρος, κάνοντας το 0-1 (52′).

Πέναλτι μετά το χέρι του Μουζακίτη, ισοφάρισε σε 1-1 ο Άγιαξ

Στο 58′ ο Στερ κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, ωστόσο το σουτ που δοκίμασε μπλόκαρε εύκολα ο Τζολάκης, ενώ στην επόμενη φάση το διαγώνιο σουτ του Γκοντς πέρασε άουτ (59′). Λίγα λεπτά αργότερα ο Άγιαξ κέρδισε πέναλτι, όταν μετά το σουτ του Στερ στην μεγάλη περιοχή η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουζακίτη. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντόλμπεργκ, ο οποίος σημάδεψε σωστά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη, ισοφαρίζοντας σε 1-1 (69′).

Σκορ πρόκρισης οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά από εκείνο με την Μπάγερ Λεβερκούζεν βρήκε γκολ από κόρνερ. Πιο συγκεκριμένα, ο Έσε βρέθηκε αμαρκάριστος στην μικρή περιοχή του Άγιαξ, έπιασε ωραία την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιάρος, κάνοντας το 1-2 για τους Πειραιώτες, που συνιστά σκορ πρόκρισης στα playoff. (79′)

Στο 86′ μετά από κόρνερ, ο Άγιαξ απείλησε εκ νέου την εστία του Ολυμπιακού, με τον Ρέτσο να απομακρύνει την μπάλα πάνω στην γραμμή, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Τελικά τίποτα δεν άλλαξε στην συνέχεια, με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν αυτήν την τεράστια επιτυχία να προκριθούν στα Playoff του Champions League.

Οι συνθέσεις:

Άγιαξ: (Φρεντ Γκριμ) Γιάρος, Γκαεΐ, Βίνταλ, Μπας, Σούταλο, Κλαάσεν, Ρέγκερ, Στερ, Γκλουκ (Μόκιο 80′), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (Βέρχοστ 80′)

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (Μπιανκόν 26′), Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (Σιπιόνι 72′), Ροντινέι (Ποντένσε 89′), Μάρτινς (Μπρούνο 89′), Ταρέμι, Ελ Καμπί (Τσικίνιο 72′)

