EUROKINISSI - Οι δηλώσεις του Γιάννη Βρούτση στα γραφεία του Υπουργείου ΑΘλητισμού μετά την συνάντηση με την ΕΟΚ για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την ανάγκη διεξαγωγής εκλογών στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) έθεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στις δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης στο Υπουργείο Αθλητισμού για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Βρούτσης τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, ζητώντας από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ να προχωρήσει σε εκλογές.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Βρούτση:

«Κάλεσα σήμερα εκτάκτως τον νέο πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπάσκετ. Τους είπα πως η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίστανται απλώς με αλλαγή ρόλων και ανακατανομή εντός της ίδιας Ομοσπονδίας. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω τον δρόμο των εκλογών, το ταχύτερον δυνατόν, άμεσα αν γίνεται. Σε μια τέτοια συγκυρία, όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται, και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα καθαρή εντολή των σωματείων.

Ο δρόμος των εκλογών αναιρεί και δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συνέχεια των βασικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας και φυσικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι που ήδη έχουμε ανακοινώσει, οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία και μόνο σε αυτή, βρίσκονται σε αναστολή. Εξαιρούνται οι δαπάνες, όπως εκείνες της μισθοδοσίας. Τα σωματεία του μπάσκετ, θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται κανονικά. Όλοι μαζί, σωματεία, μέλη της διοίκησης, πρέπει να βρούμε λύση. Η Πολιτεία, η Ομοσπονδία, οι προπονητές και οι αθλητές, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή».