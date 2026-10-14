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Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολική μονάδα της χώρας και συγκεκριμένα στο Λύκειο Νεοχωρίου Οινιαδών, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του και έπεσε πάνω σε μαθητή της Α΄ Λυκείου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα.

Όπως αναφέρει το MessolonghiNews.gr, ο μαθητής βρέθηκε στο δάπεδο της αίθουσας, ενώ από τα σπασμένα τζάμια προκλήθηκαν τραύματα στο κεφάλι του. Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς το συγκεκριμένο κτίριο είναι ηλικίας άνω των 50 ετών.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχολείο φέρεται να μην διαθέτει οικοδομική άδεια, κάτι που, όπως αναφέρεται, είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Επιπλέον, πριν από το ατύχημα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών είχε προχωρήσει σε γραπτές επισημάνσεις σχετικά με προβλήματα στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι συγκεκριμένες αναφορές περιλάμβαναν ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια των παραθύρων και των κουφωμάτων.

Το περιστατικό εγείρει πλέον ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί στο σχολικό κτίριο, τις εργασίες συντήρησης που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υπόλοιπα παράθυρα της σχολικής μονάδας. Υπενθυμίζεται ότι την ευθύνη για τη συντήρηση του κτιρίου έχει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Την ώρα του συμβάντος επικράτησε αναστάτωση μέσα στην τάξη, ενώ ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.