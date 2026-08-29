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Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ο θάνατος ενός 48χρονου αναισθησιολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου μέσα στο δωμάτιο εφημερίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο γιατρός βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε κανονικά εκτελέσει τα καθήκοντά του, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εφημερίας του νοσοκομείου.

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Το πρωί του Σαββάτου, συνάδελφός του μετέβη στο δωμάτιο εφημερίας για να τον αντικαταστήσει. Εκεί τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο κάτω από το κρεβάτι.

Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί ηλικίας 8 ετών. Όπως έγινε γνωστό από την ίδια πηγή, δεν είχε αναφερθεί ότι αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και η αιτία του θανάτου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν συνολικά δύο αναισθησιολόγοι.