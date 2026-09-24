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Η Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν θα απαγγείλει ποιήματα στον Κήπο των Ηρώων στις 10 Οκτωβρίου, τιμώντας τον αγώνα για την ελευθερία.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ, ο Γάλλος πρέσβης και ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου.

Η δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος ΕΞΟΔΟΣ, το οποίο στοχεύει στην πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων πέρα από τους καθιερωμένους χώρους του Φεστιβάλ.

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Το 2026 η Ελλάδα τιμά τη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, μιας από τις κορυφαίες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης και ενός γεγονότος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, διοργανώνει την εκδήλωση «Η Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι», υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

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Στις 10 Οκτωβρίου, η διακεκριμένη Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν θα βρεθεί στον ιστορικό Κήπο των Ηρώων, τιμώντας με την παρουσία της την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο.

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελευθερία, την ποίηση και τη διαχρονική απήχηση του Μεσολογγίου, θα απαγγείλει στα γαλλικά επιλεγμένα ποιήματα του Βίκτωρος Ουγκώ, του Διονυσίου Σολωμού και του Λόρδου Βύρωνα, αναδεικνύοντας την οικουμενική διάσταση ενός τόπου που, όπως σημειώνει ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, «διακόσια χρόνια μετά παραμένει ένα οικουμενικό σύμβολο αξιοπρέπειας, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αιώνιος και δεν γνωρίζει συμβιβασμούς».

«Όλα για σας είναι τιμή, χαρά και πανηγύρια,

ω νικημένοι νικηταί!… Αυτό θε να γραφτεί».

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Διονύσιος Σολωμός

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Νικόλας Κασσιανίδης και ο Αντιδήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νικόλαος Παπανικολάου.

©Carole Bellaiche

Η δράση Η Fanny Ardant στον Κήπο των Ηρώων, Μεσολόγγι εντάσσεται στον νέο άξονα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο ‘ΕΞΟΔΟΣ΄ (εκτός των Τειχών), μια δέσμη δράσεων που διευρύνει την παρουσία του πέρα από τους καθιερωμένους χώρους του Φεστιβάλ, ενεργοποιώντας διαφορετικά σημεία και τόπους της πόλης και δημιουργώντας νέες συνθήκες καλλιτεχνικής συνάντησης.

Η ‘ΕΞΟΔΟΣ’ περιλαμβάνει περιπατητικές και site-specific δράσεις, συνεργασίες και παραστάσεις σε θέατρα και άλλους χώρους, διαμορφώνοντας κάθε χρόνο διαφορετικές γεωγραφικές και καλλιτεχνικές διαδρομές. Το 2026 ενεργοποιήθηκε με μια περιπατητική περφόρμανς στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, σε διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και με τη συμμετοχή τριών παραγωγών του ελεύθερου θεάτρου σε θέατρα της πόλης, στο πλαίσιο του SYSTEMA – For the Greek Performing Arts.

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Η ιδέα της συγκεκριμένης εκδήλωσης αντλεί έμπνευση από τη σημαντική πολιτιστική διοργάνωση Η Ελλάδα και η Γαλλία τον 19ο αιώνα, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και αποτέλεσε πρωτοβουλία του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, συγγραφέα, δημιουργού ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και Πρέσβη Πολιτισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι.

Συντελεστές:

Ερμηνεία / απαγγελία Φανί Αρντάν

Επιμέλεια περιεχομένου Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Καλλιτεχνική επιμέλεια Μιχαήλ Μαρμαρινός

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