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Το εύρημα από πέτρα και ξύλο χρονολογείται στη Γαλλορωμαϊκή περίοδο και ενδέχεται να επιβεβαιώνει την ακριβή τοποθεσία του αρχικού οικισμού της Λουτέτιας.

Η χρονολόγηση με άνθρακα τοποθετεί τα κατάλοιπα μεταξύ 200 π.Χ. και 10 π.Χ., συμπίπτοντας χρονικά με τη μάχη της Λουτέτιας το 52 π.Χ.

Τα ίχνη πυρκαγιάς στο τείχος ενισχύουν τις υποθέσεις ότι οι Γαλάτες κατέστρεψαν την πόλη πριν τη σύγκρουση με τους Ρωμαίους.

Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν τις έρευνες για να προσδιορίσουν τη χρήση του τείχους και να αποσαφηνίσουν τη σημασία του για την ιστορία της πόλης.

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Ένα αρχαίο τείχος που εντοπίστηκε κάτω από το Παρίσι χαρακτηρίστηκε από το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ως «σημαντική ανακάλυψη», καθώς το αρχαιολογικό εύρημα ενδέχεται να επιβεβαιώνει την τοποθεσία του αρχικού οικισμού της πόλης.

Πρόκειται για ένα τμήμα τείχους μήκους περίπου 20 μέτρων, το οποίο χρονολογείται στη Γαλλορωμαϊκή περίοδο και ανακαλύφθηκε κάτω από κτίριο στην Ιλ ντε λα Σιτέ, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

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Η κατασκευή, από πέτρα και ξύλο, θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα των οχυρώσεων της Λουτέτιας, της αρχαίας ονομασίας του Παρισιού. Τα τείχη είχαν κατασκευαστεί από τη γαλατική φυλή των Παρισίων (Parisii), η οποία κατοικούσε στις όχθες του Σηκουάνα κατά την εποχή του Σιδήρου.

Archaeological ‘breakthrough’ could confirm origins of Paris https://t.co/f20Fco2rNB September 24, 2026

Η Ιλ ντε λα Σιτέ θεωρείται παραδοσιακά το κέντρο της αρχαίας Λουτέτιας. Ωστόσο, μια διαφορετική θεωρία, την οποία υποστηρίζουν ορισμένες αρχαιολογικές έρευνες, τοποθετεί τον αρχικό οικισμό στη Ναντέρ, προάστιο στα δυτικά του σημερινού Παρισιού.

«Μπορεί να εξετάζουμε ένα από τα σημαντικότερα κατάλοιπα που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ για την κατανόηση της γαλατικής Λουτέτιας», δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Κατρίν Πεγκάρ. Η ίδια, ωστόσο, σημείωσε ότι απαιτείται προσοχή, καθώς οι αρχαιολόγοι καλούνται να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη χρήση του ευρήματος και τη χρονική περίοδο στην οποία ανάγεται, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η σύγκλιση των στοιχείων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε αυτό το σημείο».

An ancient wall discovered beneath Paris was described as a "major breakthrough" on Wednesday by France's culture ministry, with the archaeological find possibly confirming the location of the city's original settlement. https://t.co/PMpTIU1iJr — CBS News (@CBSNews) September 23, 2026

'Breakthrough' archeological find could confirm location of Paris's original settlement

➡️ https://t.co/y5AUbsa48K pic.twitter.com/iBnz3ZBqn1 Advertisement September 23, 2026

Η Λουτέτια αναφέρεται για πρώτη φορά στο έβδομο βιβλίο του «Περί του Γαλατικού Πολέμου» του Ιούλιου Καίσαρα, όπου περιγράφεται «ως οικισμός που βρισκόταν σε ένα νησί του Σηκουάνα». Η σχετικά αόριστη αυτή περιγραφή έχει οδηγήσει σε πολλές θεωρίες όσον αφορά την ακριβή τοποθεσία της αρχαίας πόλης.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το τείχος αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών κάτω από το νοσοκομείο Hôtel-Dieu και φέρει ίχνη πυρκαγιάς. Τα κατάλοιπα αυτά ενδέχεται να συνδέονται με την περιγραφή του Καίσαρα, σύμφωνα με την οποία οι Γαλάτες έβαλαν φωτιά στην πόλη τους πριν από τη μάχη της Λουτέτιας εναντίον των Ρωμαίων.

Η χρονολόγηση των απανθρακωμένων καταλοίπων με τη μέθοδο του άνθρακα τοποθετεί το εύρημα χρονικά μεταξύ του 200 π.Χ. και του 10 π.Χ., ενώ σύμφωνα με ιστορικές καταγραφές, η μάχη της Λουτέτιας πραγματοποιήθηκε το 52 π.Χ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Ιλ ντε λα Σιτέ είναι το μεγαλύτερο νησί στον Σηκουάνα στην περιοχή του Παρισιού και αποτέλεσε στη συνέχεια το κέντρο του ρωμαϊκού οικισμού της Λουτέτιας.

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Με πληροφορίες από The Guardian