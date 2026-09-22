Ζώνη με εγχάρακτη παράσταση. 12ος – 11ος αι. π.Χ., Χαλκός, Μήκος 85 εκ., Πλάτος 14 εκ., Lchashen, Μουσείο της Ιστορίας της Αρμενίας, αρ. Ευρ. 2151, © Μουσείο της Ιστορίας της Αρμενίας

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Εγκαινιάζοντας μια σειρά εκθέσεων για την ανάδειξη αρχαίων πολιτισμών, το Μουσείο Ακρόπολης θα παρουσιάσει την έκθεση με τίτλο «Αρχαία Αρμενία», από τα μέσα Νοεμβρίου έως την Άνοιξη του 2027, στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων.

Η Αρμενία είναι γνωστή και από άλλες μεγάλες εκθέσεις κυρίως για τον χριστιανικό πολιτισμό της, ενώ ελάχιστα είναι γνωστά για την χώρα αυτή και τον πολιτισμό της από τα Παλαιολιθικά χρόνια, την Εποχή του Χαλκού, την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου, τα αρχαϊκά, κλασσικά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι την αυγή του Χριστιανισμού στον 4ο αι. μ.Χ.

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Ειδώλιο ελαφιού 12ος – 11ος αι. π.Χ. Χαλκός, Ύψος 24,6 εκ. Μήκος 21 εκ. Πλάτος 14 εκ. Tolors, Μουσείο της Ιστορίας της Αρμενίας, αρ. Ευρ. 1911-25 © Μουσείο της Ιστορίας της Αρμενίας

Η έκθεση που ετοιμάζεται θα αποτελείται από περίπου 200 αρχαιότητες όλων των παραπάνω περιόδων, με έμφαση σε ένα από τα γοητευτικότερα κεφάλαια του αρχαίου πολιτισμού της Αρμενίας, αυτό της περιόδου της Urartu, που ανοίγει «παράθυρα» προς τους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής, της ανατολικής Μεσογείου, της Κύπρου, της Κρήτης και του Αιγαίου στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου.

Το Βασίλειο του Urartu αναπτύχθηκε κυρίως από τον 9ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ., με πυρήνα την περιοχή γύρω από τη λίμνη Βαν, ενώ η επικράτειά του εκτεινόταν κατά περιόδους προς τη λίμνη Ούρμια, τη λίμνη Σεβάν και τις κοιλάδες του Άραξη και του Ευφράτη.