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Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 15χρονου στο Μεσολόγγι, καθώς εξύβριζε, απειλούσε και ασκούσε ψυχολογική βία στον 13χρονο αλλοδαπό μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

15χρονος εξύβριζε, απειλούσε και ασκούσε ψυχολογική βία σε 13χρονο αλλοδαπό

Εις βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, απειλή και εξύβριση, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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Προχθές το μεσημέρι ο 15χρονος προσέγγισε τον 13χρονο έξω από το σπίτι του, όπου τον εξύβρισε και τον απείλησε προκαλώντας του τρόμο.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια των επιθέσεων εναντίον του 13χρονου χρησιμοποιούσε εκφράσεις, που έθιγαν την εθνική καταγωγή του ανήλικου θύματος.

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Κατά την ΕΛΑΣ αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 15χρονος είχε βάλει στο στόχαστρο τον 13χρονο καθώς φέρεται να του ασκούσε ψυχολογική βία και στο σχολείο και κάθε φορά που τον έβλεπε σε άλλα σημεία στο Μεσολόγγι.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 15χρονου, αλλά και του πατέρα του, θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.