Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου η είδηση του θανάτου ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε με το δίκυκλό του στη θάλασσα.

Η πτώση του έγινε άμεσα αντιληπτή από επιβάτη ελλιμενισμένου ιστιοφόρου, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξε στη θάλασσα και κατάφερε να τον ανασύρει, με τη συνδρομή και άλλων πολιτών που έσπευσαν στο σημείο.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση, ενώ στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) μέχρι τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Παρά τις προσπάθειες πολιτών, διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην πόλη, καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, γνωστό για το χιούμορ, την κοινωνικότητα και την καλοσύνη του.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα δείξει αν ο ηλικιωμένος υπέστη κάποιο παθολογικό ή καρδιολογικό επεισόδιο πριν από την πτώση του στη θάλασσα.

Πηγή: Messolonghi News