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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 πυροσβεστικά οχήματα.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

Παράλληλα, στην κατάσβεση συνδράμουν και πέντε αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.