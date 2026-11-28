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Η ονομασία προτάθηκε από τον μηχανικό Τζιμ Κάρνταχ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 για να συμβολίσει την ενοποίηση διαφορετικών ηλεκτρονικών συσκευών μέσω ασύρματης επικοινωνίας.

Το λογότυπο της τεχνολογίας αποτελεί συνδυασμό δύο αρχαίων σκανδιναβικών ρούνων που αντιστοιχούν στα αρχικά γράμματα του ονόματος του βασιλιά Χάραλντ Γκόρμσον.

Το Γέλινγκ, ο αρχαιολογικός χώρος όπου τιμάται η ιστορία του βασιλιά, αποτελεί σήμερα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και σημείο αναφοράς για την ομώνυμη τεχνολογία.

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Κάθε φορά που συνδέουμε τα ασύρματα ακουστικά μας με το κινητό ή μεταφέρουμε αρχεία από έναν υπολογιστή σε μια άλλη συσκευή, χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία που κουβαλά ένα απρόσμενο κομμάτι ιστορίας. Το Bluetooth πήρε το όνομά του από έναν βασιλιά των Βίκινγκ, ο οποίος έζησε πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια και έμεινε γνωστός στην ιστορία ως «Γαλαζοδόντης».

Πρόκειται για τον Χάραλντ Γκόρμσον, ηγεμόνα της Δανίας τον 10ο αιώνα, του οποίου το προσωνύμιο στα αρχαία σκανδιναβικά ήταν Blátǫnn. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, η ονομασία προήλθε από ένα χαλασμένο ή σκουρόχρωμο δόντι του.

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Ο Χάραλντ δεν ήταν ένας συνηθισμένος βασιλιάς. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά του ήταν ο εκχριστιανισμός της Δανίας, περίπου το 965 μ.Χ., μια εξέλιξη που ενίσχυσε την κεντρική εξουσία και έφερε το βασίλειό του πιο κοντά στη χριστιανική Ευρώπη.

Η ιστορία του συνδέεται στενά με το Γέλινγκ, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Δανίας. Εκεί βρίσκονται δύο περίφημοι ρουνικοί λίθοι, οι οποίοι αποτυπώνουν σημαντικές στιγμές της ιστορίας της χώρας.

Ο παλαιότερος είχε στηθεί από τον πατέρα του, Γκορμ, στη μνήμη της συζύγου του, Τίρα, και θεωρείται ότι περιλαμβάνει μία από τις πρώτες γραπτές αναφορές στο όνομα «Δανία». Ο μεγαλύτερος λίθος, που δημιουργήθηκε με εντολή του Χάραλντ, αναφέρει ότι εκείνος κατέκτησε τη Δανία και τη Νορβηγία και έκανε τους Δανούς χριστιανούς.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Γέλινγκ χαρακτηρίζεται συχνά ως το «πιστοποιητικό γέννησης» της Δανίας. Οι τύμβοι, οι ρουνικοί λίθοι και η εκκλησία της περιοχής αποτελούν σήμερα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Πώς ένας βασιλιάς των Βίκινγκ έγινε σύμβολο της τεχνολογίας

Η σύνδεση του Χάραλντ με τη σύγχρονη τεχνολογία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Τότε, μηχανικοί από μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Intel, η Ericsson, η Nokia, η IBM και η Toshiba, συνεργάζονταν για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο μηχανικός της Intel Τζιμ Κάρνταχ πρότεινε την ονομασία «Bluetooth» ως προσωρινή κωδική ονομασία του εγχειρήματος. Η έμπνευσή του προήλθε από την ιστορία του Δανού βασιλιά, ο οποίος είχε συνδέσει και ενοποιήσει διαφορετικές περιοχές υπό την εξουσία του.

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Ο παραλληλισμός ήταν ιδιαίτερα εύστοχος. Όπως ο Χάραλντ είχε συμβάλει στην ενοποίηση διαφορετικών εδαφών και λαών, έτσι και η νέα τεχνολογία είχε ως στόχο να επιτρέψει σε διαφορετικές ηλεκτρονικές συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους, χωρίς καλώδια.

Αρχικά, η ονομασία δεν προοριζόταν να παραμείνει. Ωστόσο, τελικά επικράτησε και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τεχνολογικά ονόματα παγκοσμίως.

Το λογότυπο κρύβει τα αρχικά ενός Βίκινγκ

Ακόμη και το χαρακτηριστικό σύμβολο του Bluetooth έχει άμεση σχέση με τον Χάραλντ Γκόρμσον. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεωμετρικό σχέδιο, αλλά για τον συνδυασμό δύο αρχαίων σκανδιναβικών ρούνων.

Οι δύο ρούνοι αντιστοιχούν στα αρχικά H και B, από το όνομα Harald Bluetooth. Έτσι, η ιστορική αναφορά ενσωματώθηκε και στην οπτική ταυτότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Μάλιστα, το 2023, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την παρουσίαση του Bluetooth, ο Τζιμ Κάρνταχ και άλλοι μηχανικοί που συμμετείχαν στην ανάπτυξή του επισκέφθηκαν το Γέλινγκ. Εκεί, με χιουμοριστική διάθεση, «ζήτησαν συγγνώμη» για το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν το όνομα του βασιλιά χωρίς να ζητήσουν την άδειά του.

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Μια τεχνολογία που σχεδιάστηκε για να συνδέει κινητά, υπολογιστές και ακουστικά εξακολουθεί έτσι να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη ενός βασιλιά των Βίκινγκ, ο οποίος έζησε πριν από περισσότερο από μία χιλιετία.

Με πληροφορίες από το BBC

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