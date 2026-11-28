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Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον Οδηγό του Πολίτη, καθώς ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα το πρόγραμμα. Η πληρωμή μεταφέρεται νωρίτερα κάθε χρόνο λόγω των εορτών.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις πληρώνονται πλέον την ίδια ημέρα, μετά από απόφαση του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ.

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Ποιοι πληρώνονται τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026;

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να πληρωθούν:

οι συνταξιούχοι από 1.1.2017 και μετά (ν. 4387/2016), μισθωτοί και μη μισθωτοί, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Ποιοι πληρώνονται την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026;

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να πληρωθούν:

οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των τέως ταμείων μισθωτών (τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.)

οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ

οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ;

Το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Για όσους πληρώνονται στις 21 Δεκεμβρίου, τα χρήματα αναμένεται να φανούν στα ΑΤΜ την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026. Για όσους πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026.

Ταμείο Ημερομηνία πληρωμής (αναμενόμενη) Στα ΑΤΜ Νέοι συνταξιούχοι από 1.1.2017, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, επικουρικές ιδιωτικού τομέα Δευτέρα 21/12/2026 Παρασκευή 18/12, απόγευμα ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, λοιπά ταμεία μισθωτών, Ένστολοι (προσωρινές) Τρίτη 22/12/2026 Δευτέρα 21/12, απόγευμα

Είναι οριστικές οι ημερομηνίες;

Όχι ακόμη. Ο e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει τις ημερομηνίες συνήθως μέσα στον Δεκέμβριο. Το άρθρο θα ενημερωθεί με την επίσημη ανακοίνωση.