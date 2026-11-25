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Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, με επικρατέστερες ημερομηνίες τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 για ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και νέους συνταξιούχους και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026 για ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο, σύμφωνα με τον Οδηγό του Πολίτη. Ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τις ημερομηνίες.

Η πληρωμή γίνεται νωρίτερα κάθε χρόνο λόγω των γιορτών. Πέρσι οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πληρώθηκαν στις 19 και στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

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Ποιες είναι οι πιθανές ημερομηνίες;

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Πολίτη, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα θα πληρωθούν τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και τα τέως ταμεία μισθωτών θα πληρωθούν την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026.

Άλλα μέσα δίνουν ως πιθανό διάστημα τις 16 έως 23 Δεκεμβρίου 2026. Η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ.

Ταμείο Αναμενόμενη ημέρα Στα ΑΤΜ από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, νέοι συνταξιούχοι, επικουρικές ιδιωτικού τομέα Δευτέρα 21/12/2026 Παρασκευή 18/12, απόγευμα ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, τέως ταμεία μισθωτών Τρίτη 22/12/2026 Δευτέρα 21/12, απόγευμα

Πόση είναι η αύξηση;

Η αύξηση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 υπολογίζεται γύρω στο 2,8%, όπως προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Πιο πρόσφατες εκτιμήσεις τη φέρνουν κοντά στο 2,9%.

Με αύξηση 2,8%, μια σύνταξη 700 ευρώ αυξάνεται κατά 19,60 ευρώ τον μήνα, μια σύνταξη 800 ευρώ κατά 22,40 ευρώ και μια σύνταξη 2.000 ευρώ κατά 56 ευρώ.

Τι αλλάζει για όσους έχουν προσωπική διαφορά;

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ετήσια αύξηση δεν συμψηφίζεται πια με την προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά θα δουν ολόκληρη την αύξηση στο ποσό που παίρνουν.

Μέχρι σήμερα ο συμψηφισμός μπορούσε να «απορροφήσει» μέρος ή και όλη την αύξηση. Η αλλαγή αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.