Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 καταβάλλονται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους των ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιείται η πληρωμή των συντάξεων για το Δημόσιο, το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημέρα, ενώ τα χρηματικά ποσά εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα, με επικρατέστερες ημερομηνίες τη 21η και 22η Δεκεμβρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

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Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 πληρώνονται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 για τους συνταξιούχους ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και όσους βγήκαν στη σύνταξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 για Δημόσιο, ΙΚΑ και ΝΑΤ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δημοσίευσε ο Οδηγός του Πολίτη. Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημέρα.

Η πληρωμή γίνεται, όπως κάθε μήνα, πριν από την αρχή του μήνα στον οποίο αντιστοιχεί η σύνταξη. Για όσους πληρώνονται σήμερα, τα χρήματα φάνηκαν στα ΑΤΜ ήδη από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026.

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Ποιοι πληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026;

Σήμερα πληρώνονται οι κύριες συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά με τον νόμο 4387/2016, μισθωτών και μη μισθωτών, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 25 Νοεμβρίου 2026 καταβάλλονται και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μισθωτών και μη μισθωτών.

Ποιοι πληρώνονται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026;

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, των λοιπών ενταχθέντων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), του ΕΤΑΤ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΝΑΤ. Την ίδια ημέρα πληρώνονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Στην ίδια ημερομηνία ακολουθούν και τα υπόλοιπα ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ;

Τα ποσά εμφανίζονται στα ΑΤΜ το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Για τις συντάξεις της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026, αυτό σημαίνει από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2026.

Ημέρα πληρωμής Ταμεία Στα ΑΤΜ από Τετάρτη 25/11/2026 Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017), ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, επικουρικές ιδιωτικού τομέα Τρίτη 24/11, απόγευμα Παρασκευή 27/11/2026 ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Δημόσιο Πέμπτη 26/11, απόγευμα

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027;

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να πληρωθούν νωρίτερα από το συνηθισμένο, πριν από τα Χριστούγεννα. Οι επικρατέστερες ημερομηνίες είναι η Δευτέρα 21 και η Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα από τον e-ΕΦΚΑ.

Πηγές: Οδηγός του Πολίτη, ημερομηνίες συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 · Οδηγός του Πολίτη, ΑΤΜ · Οδηγός του Πολίτη, συντάξεις Ιανουαρίου 2027