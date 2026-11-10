Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Το email σας

Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ .

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία από τον e-ΕΦΚΑ

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).