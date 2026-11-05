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Aντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ, σε δύο «δόσεις» θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.

Οι ημερομηνίες πληρωμής

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορά όσους προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων.

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Ειδικότερα, αναμένεται να καταβληθούν:

-Οι κύριες συντάξεις των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

-Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και έπειτα, βάσει του νόμου 4387/2016.

-Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Το δεύτερο «κύμα» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, καθώς και εκείνες του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται η πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.