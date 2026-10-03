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Συνολικά 79.684.160,74 ευρώ θα καταβληθούν σε 92.826 δικαιούχους, από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

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Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 6 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές και

από τις 5 έως και τις 9 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.