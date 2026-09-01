Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε 88.816.664,80 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που θα καταβάλουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 116.143 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τις 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι καταβολές αφορούν συντάξεις, επιδόματα, παροχές, επιστροφές εισφορών, εφάπαξ και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Advertisement

Advertisement

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 31 Αυγούστου καταβλήθηκαν 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους, για προκαταβολές συντάξεων του νόμου 4778/2021 για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Την 4η Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11,5 εκατ. ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, μεταξύ άλλων για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Παράλληλα, από τις 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, θα διατεθούν 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 8,5 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχους, για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Συνολικά, από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

Advertisement

28 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

2 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Advertisement

Έτσι, χιλιάδες δικαιούχοι αναμένεται να δουν τις σχετικές πιστώσεις στους λογαριασμούς τους μέσα στις επόμενες ημέρες, ανάλογα με την κατηγορία παροχής που λαμβάνουν.