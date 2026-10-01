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Ο Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι η αθωότητα είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του, που το κράτησε για ολόκληρη την ζωή του.

Ο σχεδιαστής επεσήμανε πως γνώριζε τον τραγουδιστή από μικρό παιδί. Όπως εξήγησε, είχε τα σκοτάδια και τα πάθη του και αυτό ήταν κάτι που θεωρεί ότι μπορούσε να το αντιληφθεί ο καθένας.

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«Βέβαια τον γνώριζα τον Γιώργο, γνωριζόμασταν από πολύ μικρά. Είχε έρθει και με είχε βρει στο Παρίσι, παιδί. Πάρα πολύ αθώο παιδί ήταν και νομίζω πως αυτή την αθωότητα την κράτησε σε όλη τη ζωή του», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις δυσκιλίες που αντιμετώπιζε ο Μαζωνάκης στην ζωή του, ο σχεδιαστής τόνισε: «Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην καταλάβεις ότι είχε τα δικά του σκοτάδια και τα δικά του πάθη. Και εγώ έχω πολλά σκοτάδια από μικρό παιδί. Αλλά θέλω να πω για τον Γιώργο όμως, στα μπουζούκια να πήγαινες και να μην τον ήξερες, το καταλάβαινες»