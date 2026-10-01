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Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να αντιμετωπίσει την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη επικεντρώθηκε η νέα κατάθεση που δόθηκε στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ που έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και παρέμεινε περίπου μία ώρα, επαναλαμβάνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, την εικόνα που είχε περιγράψει και στην προανακριτική της κατάθεση στην Αστυνομία.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μάρτυρας ήταν κατηγορηματική ως προς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Φέρεται να περιέγραψε τα βήματα που ακολουθήθηκαν από τη στιγμή της άφιξης στο ιατρείο μέχρι τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, επιμένοντας ότι εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο που προβλέπεται για περιστατικά ανακοπής.

Στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται και ένα ακόμη στοιχείο που αφορά την παρουσία των γιατρών στο ιατρείο. Όπως φέρεται να ανέφερε, κανένας από τους γιατρούς που βρίσκονταν εκεί δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο και να συνοδεύσει τον ασθενή κατά τη διακομιδή του.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων τη μάρτυρα συνόδευσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Ο ίδιος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στην εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο ιατρείο, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με την εκτίμηση της εικόνας του περιστατικού, είχε υποστεί ανακοπή αρκετά λεπτά πριν από την άφιξη του πληρώματος.