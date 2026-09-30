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Πρώην συνεργάτης του κατηγορούμενου γιατρού, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, περιγράφει πως η Ιωάννα Γάκα «διψούσε για χρήμα», προσθέτοντας ότι οι συνεργάτες του ζευγαριού φοβόντουσαν για το πότε θα γίνει η «στραβή από τις παλαβομάρες της».

Ο άλλοτε συνεργάτης του Ηλία Θεοδωρόπουλου, υποστήριξε για τον κατηγορούμενο γιατρό ότι «πολλές φορές του άρεσε να φέρνει ασθενείς και εργαζόμενες σε δύσκολη θέση αλλά στο όριο. Το βλέμμα του ήταν αρρωστημένο που καταλαβαίνεις ότι σκέφτεται αδιανόητα πράγματα. Ακόμα και το ότι κοιμόταν στον καναπέ ενώ μπορεί να έμπαινε ασθενής, αυτά δεν είναι φυσιολογικά για έναν γιατρό».

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Σύμφωνα με τις περιγραφές του πρώην συνεργάτη, η Ιωάννα Γάκα «ήταν το αφεντικό της μεταξύ τους σχέσης. Του γιατρού του άρεσαν οι δυναμικές γυναίκες, κάποιοι θα έλεγαν ότι τον είχε ευνουχίσει, τη φοβόταν σε κάποια βαθμό και κάποιες από τις τρέλες που έκανε και μπορεί να διαφωνούσε, δεν το έλεγε».

Παράλληλα, τόνισε ότι ««η γιατρός ήταν αυτή που είχε δίψα για χρήμα και εξουσία», ενώ όπως πρόσθεσε, «κάποια στιγμή μπορεί να ψέλιζε κάποιος ότι μπορεί να γίνει η στραβή με τις παλαβομάρες της γιατρού».