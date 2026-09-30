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Η ερμηνεύτρια εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό της για τον Γιάννη Πάριο και τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας την επίδραση που είχε πάνω της η πρόσφατη απώλεια του δεύτερου.

Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για την πολυετή μοναξιά της, την έλλειψη αυτοπεποίθησης κατά τη διάρκεια της πορείας της, αλλά και την αισιόδοξη στάση της απέναντι στη ζωή.

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Στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα Αργά», η Χαρούλα Αλεξίου άνοιξε την καρδιά της στην Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε για σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της καριέρας της. Η συνέντευξη, που προβλήθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, περιλάμβανε αναφορές στην απόφασή της να αποσυρθεί από το τραγούδι, ύστερα από 50 χρόνια πορείας, στον Γιάννη Πάριο, αλλά και σε προσωπικές στιγμές της ζωής της.

Η σχέση της Χαρούλας Αλεξίου με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Χαρούλα Αλεξίου αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη, μιλώντας για τον ιδιαίτερο δεσμό που είχε αναπτύξει με το κοινό του. Όπως ανέφερε, υπήρχε μια πιο προσωπική και άγνωστη πλευρά στη σχέση του με τους θαυμαστές του, η οποία έγινε περισσότερο αντιληπτή μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

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Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίζονταν και τους συνέδεε αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός. Η Χαρούλα Αλεξίου είχε βρεθεί αρκετές φορές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν ο Μαζωνάκης, θέλοντας να τον παρακολουθήσει από κοντά. Εκείνος, σύμφωνα με την ίδια, την υποδεχόταν κάθε φορά με ιδιαίτερη χαρά και θερμή διάθεση. Η απώλειά του, όπως εξομολογήθηκε, την επηρέασε βαθιά.

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στάθηκε στην αγάπη που, όπως είπε, διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί γύρω από τον τραγουδιστή. «Υπάρχει σαν κρυφή αγάπη, μια κρυμμένη που δεν το ξέρουμε εμείς. Εγώ δεν ήξερα αυτή τη λατρεία προς τον Γιώργο. Ήξερα ότι ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, βλέπαμε τις παραξενιές του, χαιρόμασταν, παραξενευόμασταν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και φαντάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλοι», τόνισε.

Η απόφαση να αποσυρθεί από το τραγούδι

Στην αρχή της συνέντευξης, η Χαρούλα Αλεξίου μίλησε για την απόφασή της να αποσυρθεί από το τραγούδι το 2020, εξηγώντας πως η αλλαγή στη φωνή της ήταν καθοριστική:

«Δεν μου λείπει. Δεν χορταίνεται αυτό. Αλλά ίσως επειδή ξέρω ότι δεν μπορώ αυτό να το κάνω άλλο, ίσως έχει φτιαχτεί κάτι μέσα μου που με βοηθάει στο να μην υποφέρω λιγάκι, να μη στενοχωριέμαι. Θυμάμαι που είχα πάει σε έναν γιατρό εδώ στην Αθήνα και του έλεγα “βρε παιδί μου, τι, δεν μου βρίσκουν κάτι; Τι είναι αυτό;”. Και μου λέει “Μα εσύ έχεις πολύ καιρό τώρα, έχεις πρόβλημα με τη φωνή σου”. Αχ, και δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που άκουσα, ότι δηλαδή συνέβαινε αυτό, άρα κι εγώ δεν το καταλάβαινα.

Την απόφαση την πήρα όταν τραγουδούσα με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Gazarte και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα, με τη Μοσχολιού, του Ζαμπέτα και αυτά, και δεν μπορούσα να τα αποδώσω. Τα τραγούδια τα οποία εγώ έλιωνα όταν τα έλεγα. Εδώ και καιρό είχε αρχίσει να σκληραίνει η φωνή μου και είπα “δεν γίνεται άλλο”».

Η Χαρούλα Αλεξίου αναφέρθηκε και στον Γιάννη Πάριο, ξεκαθαρίζοντας πως θεωρεί δικαίωμα κάθε καλλιτέχνη να αποφασίζει ο ίδιος μέχρι πότε θα βρίσκεται στη σκηνή. «Δεν με αφορά αυτό. Δεν με αφορά καθόλου, γιατί για μένα ο Πάριος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς μου τουλάχιστον και έχει δικαίωμα να μείνει στη σκηνή όσο αυτός επιθυμεί. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος; Εάν υπάρχει μια απώλεια από τις δυνατότητές του, δεν το ξέρει ήδη ο κόσμος; Και πηγαίνει. Πηγαίνει γιατί τον αγαπάει», είπε στο σχετικό κεφάλαιο της συζήτησης.

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Στη συνέχεια η ερμηνεύτρια ανέφερε: «Η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι’ αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν γίνεται. Αλλά εγώ το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν λέμε “πέθανε νέο το παιδί”. Κατάλαβες; Τι κρίμα, ας πούμε. Φτάνει, γίνομαι 76. Δηλαδή πόσο πια; Πόσο; Το χάρηκα, το απόλαυσα, του έδωσα πράγματα, μου έδωσε».

Τι είπε για την προσωπική της ζωή

Για την προσωπική της ζωή, η Χάρις Αλεξίου δήλωσε: «Θα σου πω ένα πράγμα, μιας και είμαστε αργά. Από το 2004 είμαι μόνη μου. Είναι πολλά χρόνια, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Μου λένε καμιά φορά “οι άνδρες φοβούνται τις γυναίκες”. Τι είναι αυτά; Τις φοβούνται; Εμείς θέλουμε να έχουμε έναν μάγκα, να μη φοβάται. Τον άλλο που φοβάται τι να τον κάνω;».

«Ο πρώτος μου γάμος ήταν από έρωτα, ο δεύτερος ξεκίνησε από φιλία, είχε άλλη ποιότητα. Το άλλο ήταν λίγο χαζό. Ήμουν 20 χρονών, ωραίος, ψηλός, με ωραία μαλλιά», πρόσθεσε.

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«Αυτοπεποίθηση δεν είχα ποτέ. Πάντοτε ήμουν φοβισμένη. Μου λέγανε “τι ωραία χείλη έχεις, τι ωραίο πρόσωπο”, αλλά εγώ να πω ότι είμαι μια ωραία, ας πούμε… Δεν μου καλλιεργήθηκε από μικρή. Ντρεπόμουν για μένα», εξομολογήθηκε η Χάρις Αλεξίου.

«Η μητέρα έφυγε ούτε 50 ετών και ο μπαμπάς μου 35. Δεν σκέφτηκα, παρ΄όλο που πέρασα κάποια στιγμή ένα… Δε σκέφτηκα ποτέ ότι θα πεθάνω. Ούτε τώρα σκέφτομαι ότι… δηλαδή λέω: “ας μην αναλάβω αυτή τη δουλειά γιατί δεν είναι για την ηλικία μου”, αλλά δε σκέφτομαι ότι θα πεθάνω. Δε θα πεθάνω. Αποκλείεται να πεθάνω», είπε η σπουδαία ερμηνεύτρια κλείνοντας.

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