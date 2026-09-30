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Αεροσκάφος με 180 Ισραηλινούς επιβάτες που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως έκανε κύκλους πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με το Army Radio το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

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#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Οι Times of Israel μεταδίδουν ότι η πτήση εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «squawk 7700», ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ λίγο αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, κατευθύνονται προς την περιοχή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία. Σημειώνεται ότι το τελευταίο στίγμα του ήταν σε ύψος 5.000 ποδών κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας ενώ απείχε περίπου 1,5 ώρα από την προγραμματισμένη άφιξή του στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Ynet, η αναφορά για την αεροπειρατεία του αεροσκάφους από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ προκλήθηκε, όπως φαίνεται, από έναν καυγά που ξέσπασε στο αεροσκάφος με το N12 να μεταφέρει ότι ο καβγάς ήταν ανάμεσα στους πιλότους που ενεργοποίησαν τον κωδικό περί αεροπειρατείας.