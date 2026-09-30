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Ο Γιαννόπουλος χαρακτήρισε τον εκλιπόντα τραγουδιστή αυθεντικό καλλιτέχνη, ο οποίος συνδύαζε στοιχεία λαϊκού τραγουδιστή, ροκ σταρ και μποέμ προσωπικότητας στην πορεία του.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Happy Day, ο παραγωγός εξήρε επίσης τη μουσική διαδρομή της Άννας Βίσση, χαρακτηρίζοντας το έργο της ως έναν πραγματικό άθλο.

Ο Γιαννόπουλος υπογράμμισε πως η επιτυχία της Άννας Βίσση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η ίδια δεν επιδεικνύει ποτέ σημάδια κόπωσης ή ανίας.

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Μια μακρά επαγγελματική και προσωπική σχέση συνέδεε τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στιχουργό Ποσειδώνα Γιαννόπουλο με τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, από τα πρώτα χρόνια της πορείας του καλλιτέχνη στον χώρο της μουσικής.

Οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν και διατηρούσαν επαφή για αρκετά χρόνια, με τη σχέση τους να περνά, όπως συμβαίνει συχνά με τις μακροχρόνιες γνωριμίες, από διαφορετικές φάσεις. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, δεν είχαν επικοινωνία.

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Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στην επιφάνεια αναμνήσεις από την περίοδο που οι δυο τους γνωρίστηκαν. Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τετάρτης (30/09/2026), ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του τραγουδιστή, τονίζοντας την αυθεντικότητά του.

«Γνώρισα τον Γιώργο από τα ξεκινήματα του, τη δεκαετία του ’90. Ήταν αληθινός, γι’ αυτό έγινε αυτό μετά τον χαμό του. Ήταν ένας συνδυασμός λαϊκού τραγουδιστή, ροκ σταρ, μποέμ…

Ήταν ταυτόχρονα πραγματικά, όπως θα το έλεγε και ο ίδιος, για τα σαλόνια και για τα αλώνια. Καταλαβαίνω ότι ο Γιώργος προσπαθούσε να κάνει πράγματα για τον εαυτό του για να βελτιώσει την καθημερινότητα του», είπε ο ραδιοφωνικός παραγωγός.

«Αυτό που ’χει πετύχει η Άννα Βίσση είναι άθλος»

Στη συνέχεια, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναφέρθηκε και στην Άννα Βίσση, σχολιάζοντας τη μακρόχρονη πορεία της και όσα έχει καταφέρει στη μουσική.

«Αυτό που ‘χει πετύχει η Άννα Βίσση είναι άθλος. Μπράβο της. Θέλω να πω όμως ότι η Άννα ήταν πάντα αυτό. Πολλοί αναρωτιούνται που οφείλεται αυτό και θα δώσω μια διάσταση που δεν την έχει σκεφτεί κανείς. Δεν την έχω δει ποτέ να βαριέται» είπε στην πρωινή εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

Η γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη τη δεκαετία του ’90

Η σχέση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκίνησε ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του τραγουδιστή. Το 1996, ο ραδιοφωνικός παραγωγός είχε φιλοξενήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην εκπομπή του «Μουσικό Express» στον Ant1 Radio.

Εκείνη την περίοδο, ο τραγουδιστής είχε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή, με τον Γιαννόπουλο να παρουσιάζει μέσα από την εκπομπή του τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του, μεταξύ των οποίων τα «Μου λείπεις», «Τελειώσαμε εδώ» και το «Φεύγω για μένα».