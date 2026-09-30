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Η γιατρός και ο σύζυγός της παραμένουν προφυλακισμένοι, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων και τις καταθέσεις των νοσηλευτριών.

Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης ζητά την άρση του απορρήτου για να εντοπιστούν τυχόν τρίτα πρόσωπα που πίεσαν τον τραγουδιστή να υποβληθεί στη θεραπεία.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε αναισθησία και προετοιμάζει νέα γραμμή για να αποσαφηνιστεί η νομιμότητα των ιατρικών πράξεων και οι συνθήκες της υπόθεσης.

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Και ενώ οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζονται, όλα τα βλέμματα επικεντρώνονται στη 56χρονη γιατρό, η οποία πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι Αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η γιατρός εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι όσα ανέφερε στην κατάθεσή της για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων είναι αληθή. Ωστόσο, μαρτυρίες νοσηλευτριών που βρίσκονταν στο ιατρείο φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. Η 56χρονη και ο σύζυγός της έχουν προφυλακιστεί, ενώ μετά την αλλαγή συνηγόρου η γιατρός προετοιμάζει τη νέα υπερασπιστική της γραμμή. Η πλευρά της επιμένει στους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή.

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Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο δικηγόρος της 56χρονης, Νίκος Αλεξανδρής, παρουσίασε τη θέση της υπεράσπισης για την υπόθεση.

Όπως ανέφερε, κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αναμένεται να αποτελέσει το περιεχόμενο των κινητών τηλεφώνων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν τηλεφώνησε σε κανέναν και έθεσε το ερώτημα σχετικά με το ποιος ήταν εκείνος που φέρεται να έπεισε ή να πίεσε τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Ο δικηγόρος παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε από την 56χρονη, υποστήριξε όμως ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλακούν και άλλα πρόσωπα. Όπως είπε, η υπεράσπιση εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιος άλλος να είχε ασκήσει πίεση στον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο χορήγησης αναισθησίας, ο Νίκος Αλεξανδρής ανέφερε πως η γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε αναισθησία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά χρονικό διάστημα που ξεκινά από τον Ιούλιο. Όπως υποστήριξε, από τα στοιχεία των επικοινωνιών μπορεί να προκύψουν πληροφορίες για το πρόσωπο που φέρεται να πίεζε τον τραγουδιστή να υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση.

Μάλιστα, ο δικηγόρος γνωστοποίησε ότι προτίθεται να ζητήσει την άρση του απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή, καθώς και για άλλα πρόσωπα, επίσης από τον Ιούλιο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα κρίσιμα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μετά τις 16:00 της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 και όχι νωρίτερα.

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Αναφερόμενος στις σπουδές και την επαγγελματική ιδιότητα της 56χρονης, ο Νίκος Αλεξανδρής δήλωσε ότι δεν γνωρίζει εάν η ίδια δήλωνε γυναικολόγος, ενώ ανέφερε πως γνωρίζει ότι είχε κάνει ειδικότητα, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζει εάν την ολοκλήρωσε. Υποστήριξε ακόμη ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα ανεξάρτητα από το εάν είχε ολοκληρώσει την ειδικότητά της, ενώ για το εάν είχε δικαίωμα να πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση, σημείωσε ότι αυτό αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την έρευνα.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε, τέλος, και στη συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί στοιχείο που θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με την εξέλιξη των γεγονότων.

Σε σχέση με το γεγονός ότι η γιατρός δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε η ίδια, τον συνόδευσε μέχρι κάτω από το ιατρείο, όμως δεν υπήρχε χώρος για να επιβιβαστεί και εκείνη στο ασθενοφόρο.

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