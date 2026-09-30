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Η οικογένεια βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο της προκειμένου να διαχειριστεί τις νομικές εξελίξεις σχετικά με τους προφυλακισμένους γιατρούς.

Οι γονείς εξέφρασαν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς τον κόσμο για την αγάπη και τη συμπαράσταση που επιδεικνύει στο πρόσωπό τους.

Διαψεύδεται επίσημα η πληροφορία ότι το ενοικιαζόμενο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα πρόκειται να μετατραπεί σε μουσείο από την οικογένειά του.

Τα προσωπικά αντικείμενα του εκλιπόντος παραμένουν προς το παρόν στην οικία του, καθώς η οικογένεια προτεραιοποιεί τη διαχείριση του πένθους της.

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Τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι γονείς του δεν έχουν το ψυχικό σθένος να τοποθετηθούν δημοσίως για τς εξελίξεις της υπόθεσης αναφορικά με τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν και τη λειτουργία του ιατρείου της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Όπως μετέδωσε το Star, οι γονείς του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχουν αυτή τη στιγμή τη δύναμη ούτε για συνεντεύξεις ούτε για δημόσιες δηλώσεις, με τα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατό του στο ιατρείο στο Κολωνάκι να είναι ακόμη αναπάντητα, παρά την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

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Η οικογένεια βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο της, Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα υπάρξουν νομικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διατυπώνονται ψευδείς ισχυρισμοί γύρω από την υπόθεση.

Μέσα στο πένθος της, ωστόσο, η οικογένεια θέλησε μέσω του Star να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη και το ενδιαφέρον που έχει δείξει για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον. Είμαστε συντετριμμένοι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τα πάντα. Δεν υπάρχουν λόγια, τι να πούμε… Δεν έχουμε δύναμη για λόγια. Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας… Και συγκινούμαστε με την τεράστια αγάπη του κόσμου στον Γιώργο μας».

Παράλληλα, διαψεύδεται η πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει ότι το σπίτι όπου έμενε ο τραγουδιστής στη Βούλα θα μετατραπεί σε μουσείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ακίνητο δεν ανήκε στον ίδιο, αλλά το νοίκιαζε.

Στο σπίτι εξακολουθούν να βρίσκονται προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη και το τι θα γίνει με αυτά αναμένεται να αποφασιστεί αργότερα, καθώς αυτή τη στιγμή προέχει το πένθος της οικογένειας.

«Βεβαίως, υπάρχουν εκεί τα προσωπικά του αντικείμενα. Θα δούμε σε δεύτερο χρόνο τι θα γίνει με αυτά. Είναι πολύ νωρίς, γιατί οι άνθρωποί του πενθούν. Το σίγουρο είναι ότι συγγενείς και φίλοι του, δε θα αφήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη να ξεχαστεί», σημείωσε.