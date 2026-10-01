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Παρά την απουσία του Νίκου Καρβέλα, η σύντροφός του Έλενα Φερεντίνου παρευρέθηκε κανονικά στη συναυλία μαζί με τον γιο τους.

Η επαγγελματική συνεργασία του πρώην ζευγαριού για το επόμενο καλλιτεχνικό project παραμένει αβέβαιη λόγω της συνεχιζόμενης απόστασης μεταξύ τους.

Η προγραμματισμένη επιστροφή της Άννας Βίσση στη νυχτερινή σκηνή ενδέχεται να μετατεθεί για το φθινόπωρο του 2027 λόγω καθυστερήσεων στις εργασίες του χώρου.

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«Μαζί σου πάντα στα Πάντα!» έγραφε πριν από έναν χρόνο ακριβώς η Άννα Βίσση για τον Νίκο Καρβέλα. Σήμερα οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού περνάνε μια κρίση, μετά την άρνησή του να δώσει το παρών στην πιο ακριβή συναυλία που έχει γίνει ποτέ από έλληνα καλλιτέχνη. Και ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον τους πιστεύουν ότι η «λατρεία» που έχει ο ένας για τον άλλον θα διαλύσει σύντομα τα γκρίζα σύννεφα που τους έχουν απομακρύνει, η πλευρά του Νίκου Καρβέλα δείχνει προς το παρόν ανυποχώρητη.

Παρά τα τελευταία ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό στο καμαρίνι της την ημέρα της συναυλίας της, η αλήθεια είναι ότι οι δυο τους είχαν να συναντηθούν σχεδόν μία εβδομάδα από κοντά, καθώς κανείς δεν τον είχε δει στις πρόβες της στο ΟΑΚΑ, αν και μέχρι τότε συμμετείχε και εκείνος στο μουσικό σκέλος της προετοιμασίας της. Εξάλλου η Ελληνίδα σταρ έχει παραδεχτεί αρκετές φορές πόσο σοβαρά έπαιρνε πάντα τη γνώμη του σε ό,τι αφορούσε στη δουλειά τους.

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Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας σε παλιότερη βραδινή τoυς έξοδο στο Athénée.

Παρόλα αυτά, στη συναυλία της Άννας Βίσση έδωσε κανονικά το παρών η σύντροφος του Νίκου Καρβέλα (μαζί με τον 4χρονο γιο τους), Έλενα Φερεντίνου, με την οποία η ερμηνεύτρια διατηρούσε πάντα εξαιρετικές σχέσεις, όπως και με όλες τις γυναίκες που πέρασαν από το πλευρό του μετά το διαζύγιό τους.

Ο Νίκος Καρβέλας με την Αννίτα Πάνια και την Έλενα Φερεντίνου στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ηρώδειο το 2023.

Άννα Βίσση: «Καλά κάνει και είναι αυστηρός ο Νίκος Καρβέλας»

«Μου αρέσει πάντα όταν είναι ο Νίκος Καρβέλας κάτω, στο κοινό. Αυτόν έχω ένα “άγχος” γιατί το αισθητήριο του είναι υψηλό, η αισθητική του, οι απαιτήσεις του» έχει εξάλλου παραδεχτεί η Άννα Βίσση σε παλιότερη συνέντευξή της. «Τα τραγούδια του ερμηνεύω άλλωστε. Όταν έλεγα τα τραγούδια του στο στούντιο, αν δεν ευχαριστιόταν ο ίδιος, δεν έφευγα. Καλά κάνει και είναι αυστηρός, γιατί μέσα στα χρόνια, με έκανε καλύτερη».

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Νίκος Καρβέλας θα είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια των εμφανίσεών της στο «Αθηνών Αρένα», το οποίο έχει περάσει πλέον στα χέρια του Γιάννη Κούστα. Αν η κρίση στη σχέση του πρώην ζευγαριού δεν ξεπεραστεί σύντομα, ο δημιουργός -και κάτοχος των δικαιωμάτων- ολόκληρου σχεδόν του ρεπορτορίου της Άννας Βίσση θα μείνει εκτός του μεγαλεπήβολου project.

Η Άννα Βίσση με τον Αντώνη Ρέμο και το ζεύγος Γιάννη και Δήμητρας Κούστα στο NOX τον περασμένο Δεκέμβριο.

Και ενώ είχε γνωστό ότι η Άννα Βίσση θα επέστρεφε στην Αθηναϊκή νύχτα στις αρχές του 2027, τα τελευταία δεδομένα δεν είναι τόσο αισιόδοξα για τους χιλιάδες φαν της καθώς ο εσωτερικός χώρος του «Αθηνών Αρένα», το οποίο έχει κυριολεκτικά γκρεμιστεί εσωτερικά και χτίζεται από την αρχή με προδιαγραφές που θα ξεπερνούν ακόμα και τα υπερπολυτελή venues του Λας Βέγκας, ενδέχεται να μην είναι έτοιμος μέχρι τα τέλη του χειμώνα.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πλέον, η Άννα Βίσση να εγκαινιάσει το «Αθηνών Αρένα» το φθινόπωρο του 2027 αν και έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουν να είναι όλα έτοιμα μέχρι τον Φεβρουάριο.