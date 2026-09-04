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Προειδοποίηση προς τους πολίτες για απατηλά email που εμφανίζονται ως μηνύματα του e-ΕΦΚΑ απευθύνει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν ηλεκτρονικά μηνύματα που προσποιούνται ότι προέρχονται από τον e-ΕΦΚΑ και ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι η κάρτα υγείας τους έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή.

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Τα μηνύματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζουν με επίσημη επικοινωνία του φορέα, καθώς χρησιμοποιούν ακόμη και το λογότυπο του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να πείσουν τους πολίτες για τη γνησιότητά τους.

Παράλληλα, το email περιέχει σύνδεσμο που παραπέμπει σε υποτιθέμενη διαδικασία «ενημέρωσης στοιχείων» και επανενεργοποίησης της κάρτας υγείας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνιστά στους πολίτες που θα λάβουν αντίστοιχο μήνυμα να μην πατήσουν τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει να πληκτρολογούν οι ίδιοι την επίσημη διεύθυνση του φορέα στον browser και να μην ακολουθούν συνδέσμους που περιέχονται σε ύποπτα email.

Τέλος, οι πολίτες καλούνται να διαγράψουν τα συγκεκριμένα μηνύματα ή να τα επισημάνουν ως phishing, ώστε να μην πέσουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης.