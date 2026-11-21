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Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ετήσια επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους, με διευρυμένα εισοδηματικά όρια και αυξημένα ποσά βάσει του αριθμού των τέκνων.

Από τον Δεκέμβριο και το 2027, εφαρμόζονται αυξήσεις στις συντάξεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς και νέα φορολογικά μέτρα, όπως ο μηδενισμός φόρου για τρίτεκνους.

Τον Απρίλιο του 2027 προγραμματίζεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, συνοδευόμενη από μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την ενεργοποίηση των τριετιών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν επίσης τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

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Με την καταβολή του ετήσιου επιδόματος των 400 ευρώ σε περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω ξεκίνησε η εφαρμογή του κύκλου οικονομικών ενισχύσεων και φορολογικών ελαφρύνσεων που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση. Τα μέτρα αφορούν εκατομμύρια πολίτες, μεταξύ των οποίων μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες κοινωνικές κατηγορίες.

Το συγκεκριμένο μόνιμο επίδομα είχε ξεκινήσει να καταβάλλεται πέρυσι, με ποσό 250 ευρώ. Έκτοτε αυξήθηκε δύο φορές, ενώ καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 270.000. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται πλέον και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω που εισπράττουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας. Προς το τέλος του μήνα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, τα άτομα με αναπηρία και οι ανάδοχοι γονείς ΑμεΑ.



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Επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες



Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται η επόμενη πληρωμή, η οποία αφορά την ετήσια επιστροφή ενοικίου για κύρια και φοιτητική κατοικία. Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα μισθώματα που δηλώθηκαν το 2025. Η ενίσχυση αντιστοιχεί ουσιαστικά σε μείωση της ετήσιας δαπάνης στέγασης κατά 8%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 800 ευρώ και να αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τη φετινή χρονιά, που είναι η δεύτερη εφαρμογής του μέτρου, οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης κάνουν λόγο για περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους, δηλαδή 70.000 περισσότερους σε σχέση με το 2025. Η αύξηση αυτή συνδέεται με τη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων που αποφασίστηκε το καλοκαίρι.

Ειδικότερα, το όριο για τους άγαμους διαμορφώνεται πλέον στις 25.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος, από 20.000 ευρώ που ήταν πέρυσι. Για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, έναντι 28.000 ευρώ το 2025. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο αυξήθηκε από τις 31.000 στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί, επίσης, επιστροφή ενοικίου ίση με δύο μισθώματα του 2025 σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της περιφέρειας, καθώς και σε γιατρούς και νοσηλευτές περιφερειακών μονάδων του ΕΣΥ. Αντίστοιχη διπλή επιστροφή για τα ενοίκια του 2024 είχε δοθεί αναδρομικά τον περασμένο Σεπτέμβριο.



Δεκέμβριος: Αυξήσεις στις συντάξεις και τέλος στον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς



Νέες αλλαγές περιμένουν τους συνταξιούχους στο τέλος Δεκεμβρίου, όταν θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου. Εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπει ο ετήσιος μηχανισμός αναπροσαρμογής, όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά θα πάψουν, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, να βλέπουν το ποσό της αύξησης να συμψηφίζεται με αυτήν και να περιορίζει το τελικό όφελος.

Ο τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων βασίζεται στο άθροισμα του ετήσιου πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, διαιρεμένο διά δύο. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να καλυφθεί μέρος της επιβάρυνσης που προκαλεί η άνοδος του κόστους ζωής.

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Παράλληλα, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ολοκληρώνει τη δέσμευση που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ του 2025. Το σχέδιο προέβλεπε περιορισμό της κατά 50% τον πρώτο χρόνο και πλήρη εξάλειψή της μέσα σε δύο χρόνια.



Ιανουάριος: Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα



Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιείται ένα νέο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων, αρκετές από τις οποίες είχαν παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό στις ομιλίες του στη ΔΕΘ τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Πρώτη αλλαγή είναι ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Η ελάφρυνση θα αποτυπωθεί απευθείας στις μηνιαίες μισθολογικές κρατήσεις και εκτιμάται ότι θα αφορά σχεδόν 87.000 φορολογούμενους.

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Την ίδια ημερομηνία, τα προϊόντα περιόδου και οι πάνες ακράτειας ενηλίκων θα υπαχθούν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

Μέσα στον Ιανουάριο προβλέπεται, ακόμη, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων που χορηγούν ο ΟΠΕΚΑ και ο e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για παροχές που μέχρι σήμερα δεν ακολουθούν αντίστοιχο μηχανισμό προσαρμογής, ενώ το ύψος της αύξησης θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης.

Στο μέτωπο του ενεργειακού κόστους, από τις αρχές του 2027 θα εφαρμοστεί και η πρώτη παρέμβαση για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις ΥΚΩ θα περιοριστούν κατά 50%.



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Απρίλιος: Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό και χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές



Τον Απρίλιο του 2027 προγραμματίζεται η έβδομη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019. Η ελάχιστη μηνιαία αμοιβή βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 42% σε σύγκριση με τα 650 ευρώ που ίσχυαν πριν από επτά χρόνια.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι η νέα αναπροσαρμογή θα οδηγήσει τον κατώτατο μισθό πάνω από τα 950 ευρώ, με πιθανότερο σενάριο να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ. Επόμενος στόχος του Μεγάρου Μαξίμου και του οικονομικού επιτελείου είναι να φτάσει στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Επιπλέον όφελος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα θα προκύψει από την 1η Απριλίου, μέσω της νέας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Καθώς η ελάφρυνση αφορά αποκλειστικά τις εισφορές των εργαζομένων, το σύνολο του οφέλους θα μεταφερθεί στις καθαρές αποδοχές τους.

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Παράλληλα, το 2027 θα ενεργοποιηθούν εκ νέου οι «ξεπαγωμένες» τριετίες, προσφέροντας μία ακόμη αύξηση σε όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Έτσι, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να επωφεληθούν από τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν το εισόδημά τους.



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Αυξήσεις και παροχές για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο



Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς πλέον οι μισθοί στο Δημόσιο συνδέονται με την εξέλιξή του.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται να καταβληθεί για πρώτη φορά στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα επίδομα Χριστουγέννων, ύψους 500 ευρώ.



Μέσα Μαρτίου έως μέσα Ιουνίου: Νέος γύρος φορολογικών μειώσεων



Ο νέος κύκλος υποβολής φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει στα μέσα Μαρτίου, με αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες να συγκαταλέγονται στις κατηγορίες που αναμένεται να έχουν σημαντικά οφέλη.

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Με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του 2026, οι δύο αυτές επαγγελματικές ομάδες θα αρχίσουν να βλέπουν στην πράξη τις επιπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόστηκε πέρυσι. Βασικός άξονάς της ήταν η μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες των φορολογικών συντελεστών για τα μεσαία εισοδήματα, με επιπρόσθετες ελαφρύνσεις για νέους και οικογένειες με παιδιά.

Για τους επαγγελματίες αγρότες προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση, καθώς θεσπίζεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 47.000 φορολογούμενους.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες που εκπληρώνουν κανονικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις θα παρέχεται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού κατά τον προσδιορισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Ειδικά για τις κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας, το όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εκτιμάται ότι θα αφορά περισσότερους από 12.850 μικρούς οικισμούς.

Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα. Στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, που αφορούν τα εισοδήματα του 2026, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για τα έσοδα από ενοίκια που κυμαίνονται από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, τα εισοδήματα πάνω από τις 12.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 35%. Με τη νέα κλίμακα δημιουργείται ένα πρόσθετο φορολογικό κλιμάκιο, προσφέροντας μείωση της επιβάρυνσης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για το συγκεκριμένο τμήμα των εισοδημάτων.

Τέλος, ξεκινά σταδιακά και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια. Το 2027 το τέλος θα καταργηθεί για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Το 2028 θα μειωθεί κατά 50% για όσους δραστηριοποιούνται στην Αττική, ενώ το 2029 προβλέπεται να καταργηθεί πλήρως και στο λεκανοπέδιο.