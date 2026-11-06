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Η Ελλάδα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη με μέσο ετήσιο μισθό 18.800 ευρώ, ξεπερνώντας οριακά μόνο τη Βουλγαρία.

Το Λουξεμβούργο κατέχει την πρώτη θέση με 85.600 ευρώ, αναδεικνύοντας το σημαντικό μισθολογικό χάσμα που υφίσταται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία της Eurostat αφορούν τις μικτές ετήσιες αποδοχές και δεν αντικατοπτρίζουν άμεσα το διαφορετικό κόστος ζωής μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.

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Αύξηση 4,3% κατέγραψε ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν τεράστιες. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία.

Την ώρα που ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αυξάνεται, η Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, με τις αποδοχές των εργαζομένων να υπολείπονται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

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Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, ο μέσος ετήσιος μισθός, προσαρμοσμένος σε όρους πλήρους απασχόλησης, ανήλθε το 2025 στα 41.500 ευρώ στην ΕΕ, έναντι 39.800 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 4,3%.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, ο αντίστοιχος μισθός διαμορφώθηκε μόλις στα 18.800 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 45,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Με άλλα λόγια, οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα είναι κατά 22.700 ευρώ χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η χώρα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός ανέρχεται στα 16.200 ευρώ. Αμέσως πάνω από την Ελλάδα βρίσκεται η Ουγγαρία, με 20.100 ευρώ.

Από τα 85.600 ευρώ του Λουξεμβούργου στα 18.800 της Ελλάδας

Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν το τεράστιο μισθολογικό χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο, με μέσο ετήσιο μισθό 85.600 ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και περίπου 4,6 φορές υψηλότερο από τον αντίστοιχο μισθό στην Ελλάδα.

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Ακολουθούν η Δανία με 73.500 ευρώ και η Ιρλανδία με 64.400 ευρώ, ενώ στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται επίσης το Βέλγιο, η Αυστρία, η Γερμανία και η Φινλανδία.

Στον αντίποδα, εκτός από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, χαμηλές μέσες ετήσιες αποδοχές καταγράφονται στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Λετονία και την Πολωνία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα και από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Ρουμανία, οι οποίες επί σειρά ετών συνδέονταν με σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μισθών από εκείνα της Δυτικής Ευρώπης.

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Η εικόνα αναδεικνύει τις μεγάλες ανισότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, παρά τη συνολική αύξηση των αποδοχών.

Τι μετρά η Eurostat

Ο δείκτης της Eurostat αφορά τον μέσο ετήσιο μισθό ανά εργαζόμενο, προσαρμοσμένο σε όρους πλήρους απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων με μερική απασχόληση αναπροσαρμόζονται στατιστικά, ώστε να είναι συγκρίσιμες με εκείνες των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

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Τα ποσά αφορούν μικτές ετήσιες αποδοχές και όχι καθαρούς μισθούς, ενώ δεν έχουν προσαρμοστεί στις διαφορές του κόστους ζωής μεταξύ των κρατών μελών.

Επομένως, τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν άμεσα την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, αλλά προσφέρουν μια συγκρίσιμη εικόνα των ονομαστικών μισθολογικών επιπέδων στην ΕΕ.

Η Eurostat διευκρινίζει επίσης ότι η Ολλανδία δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη κατάταξη, λόγω διαφορών στη μεθοδολογία υπολογισμού.

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Παρά τη σταθερή αύξηση του ευρωπαϊκού μέσου μισθού, η απόσταση της Ελλάδας από την υπόλοιπη Ένωση παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη, αναδεικνύοντας το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων από εκείνες των περισσότερων Ευρωπαίων συναδέλφων τους.

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