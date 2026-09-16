Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι σε ηλικία 30,9 ετών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρατεταμένη διαμονή των νέων στην οικογενειακή κατοικία αποδίδεται στην κουλτούρα, τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς.

Ο μέσος όρος ηλικίας αποχώρησης των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε το 2025 στα 26,3 έτη, παρουσιάζοντας μια οριακή αύξηση.

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν μια άμεση συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας ανεξαρτητοποίησης των νέων και των αντίστοιχων ποσοστών απασχόλησης στις χώρες της Ευρώπης.

Στις χώρες όπου οι νέοι αποχωρούν αργότερα από το πατρικό τους, όπως η Ελλάδα, καταγράφονται χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν η κουλτούρα της ελληνικής οικογένειας που κρατούσε τουν νέους στο πατρικό μέχρι να παντρευτούν! Τώρα, προστέθηκε η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια, που κάνουν τους χαμηλούς μισθούς απαγορευτικούς για οποιαδήποτε ανεξαρτητοποίηση από την οικογενειακή στέγη.

Με αυτά και με τα άλλα οι νέοι στην Ελλάδα μένουν στο πατρικό μέχρι και τα 31 με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, οι νέοι φεύγουν από το πατρικό στα 30,9 έτη, όπως και στη Σλοβακία, με τους Κροάτες να κρατούν «πανηγυρικά» την πρωτιά με λιγότερο από ένα χρόνο διαφορά στα 31,5 έτη.

In 2025, young people in the EU left their parents’ home at an average age of 26.3 years.🏡👫



Highest average ages in:



🇭🇷Croatia (31.5 years)

🇬🇷Greece and 🇸🇰Slovakia (both 30.9)



Lowest average ages:

🇫🇮Finland (21.4 years)

🇩🇰Denmark (21.8)



Read more 👉 https://t.co/1sgkHzZnWJ pic.twitter.com/nphssGwosw September 15, 2026

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ισπανία και η Ιταλία, όπου οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό στα 30,2 έτη τους ενώ οι χώρες του βορρά όπως στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,8 έτη), την Εσθονία και τη Λιθουανία (22,7 έτη και στις δύο χώρες) η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2025 οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26,3 ετών, ηλικία οριακά αυξημένη σε σχέση με τα 26,2 έτη του 2024.

Η Eurostat καταγράφε και τη σχέση του «απογαλακτισμού» από την οικογένεια με το ποσοστό απασχόλησης των νέων ηλικίας 20-29 ετών τα οποία το 2025 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 65,5%.

In 2025, the employment rate in the EU among young people aged 20-29 years was 65.5%. 👫💼



Highest in:



🇳🇱Netherlands (84.0%)

🇲🇹Malta (82.1%)

🇩🇪Germany (77.0%)



Lowest in:



🇮🇹Italy (47.6%)

🇷🇴Romania (52.0%)

🇧🇬Bulgaria (52.7%)



Read more 👉https://t.co/1sgkHzZnWJ pic.twitter.com/JW3MnsnZ3R — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 15, 2026

Όπως σημειώνεται «στις περισσότερες χώρες όπου η ηλικία αποχώρησης των νέων από το πατρικό σπίτι είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-29 ετών είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για παράδειγμα, σε χώρες όπου οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν νωρίτερα την πατρική κατοικία, όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, το ποσοστό απασχόλησης των νέων τείνει επίσης να είναι υψηλότερο».

«Αντίθετα, σε χώρες όπου οι νέοι φεύγουν αργότερα από το πατρικό τους σπίτι, όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία, το ποσοστό απασχόλησης ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καταλήγει η ανακοίνωση της Eurostat.