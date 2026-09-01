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Άλμα 3,7% κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, έναν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Στο σύνολο της Ευρωζώνης ο πληθωρισμός έφτασε στο 3,3% με τις τιμές της ενέργειας να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν είχε διαμορφωθεί στο 4,3%.

Η νέα επιτάχυνση των τιμών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές έχουν αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

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Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη βρίσκεται πλέον αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενισχύοντας τις πιέσεις προς την ΕΚΤ για νέα αύξηση των επιτοκίων.

Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις πιο ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, υποχώρησε ελαφρώς στο 2,4%, γεγονός που δείχνει ότι οι ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν πιο περιορισμένες.

Η εξέλιξη του πληθωρισμού αναμένεται πλέον να βρεθεί στο επίκεντρο της επόμενης συνεδρίασης της ΕΚΤ, με τις αγορές να προεξοφλούν νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου τον Σεπτέμβριο.