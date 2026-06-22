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Στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τη μείωση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης κατά τον Μάιο, καθώς τα επίσημα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πτώση της τάξεως του 8,5% σε μηνιαία βάση.

Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση της τιμής του ντίζελ στην ΕΕ πέτυχε η Ελλάδα

Οι τιμές στην αντλία παρουσιάζουν περαιτέρω υποχώρηση και τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας – πλαισίου 60 ημερών για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με το παρατηρητήριο τιμών να καταγράφει πτώση 8,5 λεπτών ανά λίτρο στην εγχώρια αγορά.

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Υπενθυμίζεται πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος μήνας κατά τον οποίο η κυβέρνηση εφάρμοσε την επιδότηση της τάξης των 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο καύσιμο καθώς επηρεάζει το κόστος των μεταφορών και συνεπώς μπορεί να προκαλέσει ευρείες και μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις σε πολλά αγαθά και υπηρεσίες.

Μολονότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν τη λύση της προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου στα καύσιμα ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου, μόνο η Γερμανία πέτυχε μεγαλύτερη μείωση της τιμής του ντίζελ σε σχέση με την επιδότηση που διάλεξε η Ελλάδα μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, μήνες που καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Η μέση μείωση για το πετρέλαιο κίνησης στην ΕΕ ήταν 5,8%, μικρότερη της ελληνικής.

Η επιδότηση του ντίζελ έχει παραταθεί και για τον Ιούνιο, αλλά κατά 15 λεπτά ανά λίτρο.