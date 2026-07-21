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Ο δείκτης χρέους διαμορφώθηκε στο 143,5% του ΑΕΠ, καταγράφοντας τη σημαντικότερη αποκλιμάκωση στην ιστορία των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ μέσα σε μια πενταετία.

Σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 360 δισ. ευρώ έναντι των 366 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Η χώρα συγκαταλέγεται στις οκτώ ευρωπαϊκές οικονομίες που πέτυχαν μείωση του χρέους τους, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε άνοδο.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η πορεία αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και μειώνει το κόστος εξυπηρέτησης του κρατικού δανεισμού για το μέλλον.

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Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Συγκεκριμένα, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αποτελώντας την κορυφαία επίδοση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ.

Μετά τη νέα αποκλιμάκωση, το ελληνικό δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 143,5% του ΑΕΠ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε μόλις πέντε χρόνια η χώρα έχει μειώσει τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ κατά 69,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η σύγκριση γίνεται με το πρώτο τρίμηνο του 2021, στο αποκορύφωμα της πανδημίας, όταν το δημόσιο χρέος είχε εκτιναχθεί στο 212,9% του ΑΕΠ.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ιστορία των κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει αισθητά την απόσταση της Ελλάδας από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες. Αν και εξακολουθεί να διατηρεί το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω των δανείων που έλαβε την περίοδο των μνημονίων, πλέον η διαφορά της από τη δεύτερη Ιταλία είναι μικρότερη από πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Το ιταλικό χρέος αντιστοιχεί σήμερα στο 138,9% του ΑΕΠ, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με 117,6%, το Βέλγιο με 109,1% και η Ισπανία με 101,6%.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι, εφόσον συνεχιστεί η ίδια πορεία, η Ελλάδα σύντομα δεν θα αποτελεί πλέον τη χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση του με το ΑΕΠ, αλλά καταγράφεται και σε απόλυτους αριθμούς. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια ευρώ, διαμορφούμενο στα 360 δισ. ευρώ, έναντι 366 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025.

Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε 19 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφηκε αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, γεγονός που οδήγησε τον μέσο όρο των «27» να αυξηθεί κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Αντίθετα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις οκτώ χώρες όπου σημειώθηκε μείωση του δημόσιου χρέους, καταγράφοντας μάλιστα την καλύτερη επίδοση.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους έχει πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία. Μεταξύ άλλων, συμβάλλει στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του κρατικού δανεισμού, ενώ παράλληλα ενισχύει την αξιοπιστία της Ελλάδας απέναντι στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Όπως έχει τονίσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η μείωση του δημόσιου χρέους αποτελεί τη σημαντικότερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, καθώς περιορίζει τη μεταφορά νέων δυσβάσταχτων οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Μικρότερο δημόσιο χρέος σημαίνει λιγότεροι τόκοι για την εξυπηρέτησή του και μικρότερες επιβαρύνσεις για τις επόμενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση του κυβερνητικού οικονομικού σχεδιασμού.