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Τα ελληνικά ενοίκια αυξήθηκαν κατά 5,0% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2025, ξεπερνώντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1,8%.

Η Κροατία και η Βουλγαρία σημείωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις ενοικίων πανευρωπαϊκά, ενώ η Σλοβενία παρουσίασε τη μοναδική πτώση.

Οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνισαν συνολική άνοδο της τάξεως του 5,1% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στις τιμές πώλησης κατοικιών μεταξύ των χωρών της Ένωσης.

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Τρίτη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε η Ελλάδα το α΄ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Τα ενοίκια στη χώρα αυξήθηκαν κατά 5,0% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2025, επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα πίσω μόνο από την Κροατία και τη Βουλγαρία. Σε επίπεδο ΕΕ, η αντίστοιχη αύξηση ήταν 1,8%, γεγονός που σημαίνει ότι η ελληνική αγορά ενοικίων κινήθηκε με σχεδόν τριπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

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Στο σύνολο της ΕΕ, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,1% το α΄ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,0%. Στην ευρωζώνη, η ετήσια αύξηση των τιμών κατοικιών ήταν 4,7%.

Σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2025, οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,2% και τα ενοίκια κατά 0,7%. Αντίστοιχα, συγκρίνοντας το α΄ τρίμηνο του 2026 με τον μέσο όρο του 2025, οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,9% και τα ενοίκια κατά 1,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές κατοικιών στην ευρωζώνη αυξήθηκαν το 2025 κατά 3,1% πάνω από τον πληθωρισμό, ένδειξη ότι η ανάκαμψη της αγοράς μετά την υποχώρηση του 2023 αποτυπώνεται πλέον και σε πραγματικούς, δηλαδή αποπληθωρισμένους, όρους.

Η εικόνα ανά χώρα

Σε ετήσια βάση, τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές κατοικιών κατέγραψαν η Πορτογαλία, με +17,8%, η Βουλγαρία, με +14,8%, και η Σλοβακία, με +14,4%. Πτώση σημειώθηκε μόνο στη Φινλανδία, όπου οι τιμές κατοικιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

Συγκρίνοντας το α΄ τρίμηνο του 2026 με τον μέσο όρο του 2025, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 19 από τις 26 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στη βάση αυτή, τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές κατοικιών κατέγραψαν η Πορτογαλία, με +10,3%, η Βουλγαρία, με +9,4%, και η Σλοβακία, με +9,1%. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στη Γαλλία, με -0,5%, και στη Φινλανδία, με -1,8%.

Την ίδια περίοδο, τα ενοίκια αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τη Σλοβενία, όπου μειώθηκαν κατά 0,9%, και τη Φινλανδία, όπου παρέμειναν αμετάβλητα. Η μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων καταγράφηκε στην Κροατία, με εντυπωσιακό +21,9%, και ακολούθησαν η Βουλγαρία, με +6,4%, και η Ελλάδα, με +5,0%.

Σημειώνεται ότι για τις τιμές κατοικιών στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βάσει συναλλαγών σε αυτή τη δημοσίευση. Όπως διευκρινίζει η Eurostat, για τον υπολογισμό των ευρωπαϊκών μέσων όρων χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις από στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, βασισμένα σε τιμές αποτίμησης. Η ελληνική επίδοση που προκύπτει καθαρά από τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορά, επομένως, τα ενοίκια.