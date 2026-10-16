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Στο 5,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, τα οποία επιβεβαιώνουν τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που είχαν ανακοινωθεί στις 2 Οκτωβρίου.

Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας κατέγραψαν αρνητικό δείκτη στα τρόφιμα στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, στη ζώνη του ευρώ ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,2% τον Αύγουστο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν στο 2,2%.

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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε επίσης το 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026, από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 2,6%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού στην ΕΕ σημειώθηκαν στη Σουηδία, με 1,0%, καθώς και στην Ουγγαρία και τη Δανία, όπου διαμορφώθηκαν στο 2,1% και στις δύο χώρες. Στον αντίποδα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 6,5%, στη Λιθουανία με 6,1% και στη Βουλγαρία με 5,6%.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε ένα κράτος-μέλος, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρία και αυξήθηκε στα υπόλοιπα 23.

Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2026 η ενέργεια είχε τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού, με 1,71 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες με 1,52 ποσοστιαίες μονάδες, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,29 ποσοστιαίες μονάδες και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.