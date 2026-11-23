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Στην Ελλάδα η ετήσια αύξηση ανήλθε στο 25,8%, παρουσιάζοντας επιταχυνόμενο ρυθμό για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι παραμένει χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν η Εσθονία, η Βουλγαρία και η Λιθουανία, με τα ποσοστά ανατιμήσεων να ξεπερνούν σε αυτές τις χώρες το 40%.

Σε μηνιαία βάση, ενώ ο μέσος όρος των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχώρησε τον Οκτώβριο, στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 1,4% στα καύσιμα και λιπαντικά.

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Σχεδόν 30% ακριβότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν ήταν τα καύσιμα και τα λιπαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου η Eurostat, με τις ανατιμήσεις να ξεπερνούν ακόμη και το 40% σε ορισμένα κράτη-μέλη. Στην Ελλάδα, η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 25,8%, χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά με τον ετήσιο ρυθμό να ενισχύεται για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών για τις ιδιωτικές μεταφορές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 29,5% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για μικρή επιβράδυνση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν η ετήσια αύξηση είχε φθάσει το 31,4%, αλλά για υψηλότερο ποσοστό από το 23,8% του Αυγούστου.

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Η εικόνα, ωστόσο, διαφέρει μεταξύ των κρατών-μελών. Σε 19 χώρες της ΕΕ, οι ετήσιες αυξήσεις των τιμών τον Οκτώβριο ήταν υψηλότερες από εκείνες που είχαν καταγραφεί τόσο τον Αύγουστο όσο και τον Σεπτέμβριο.

Ελλάδα: Επιταχύνεται ο ετήσιος ρυθμός αύξησης

Στην Ελλάδα, η ετήσια αύξηση των τιμών καυσίμων και λιπαντικών ανήλθε στο 16,2% τον Αύγουστο και στο 23,2% τον Σεπτέμβριο, για να φθάσει το 25,8% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Eurostat.

Με την αύξηση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται 19η μεταξύ 26 χωρών, από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη ανατίμηση, και παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αξιοσημείωτη είναι και η διαφοροποίηση σε μηνιαία βάση. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών υποχώρησαν κατά 1,7% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,4%. Ειδικότερα, η βενζίνη ακρίβυνε κατά 1,3% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 0,1%.

Ανατιμήσεις άνω του 40% σε τρεις χώρες

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Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην ΕΕ κατέγραψε η Εσθονία με 44,1% και ακολούθησαν η Βουλγαρία με 42,8% και η Λιθουανία με 42,3%.

Σε άλλες 11 χώρες οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 30%, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 31% στην Κροατία έως 36,6% στο Λουξεμβούργο και τη Φινλανδία.

Στον αντίποδα, η μικρότερη ετήσια αύξηση σημειώθηκε στην Ουγγαρία, με 11,3%, ενώ ακολούθησαν η Ιρλανδία με 21,5% και η Πολωνία με 21,9%.

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Η Μάλτα δεν περιλαμβάνεται στην κατάταξη των αυξήσεων, καθώς, σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης παραμένουν σε καθορισμένα επίπεδα από το 2020.

Μικρή υποχώρηση σε επίπεδο ΕΕ, αυξήσεις στις περισσότερες χώρες

Παρά τις μεγάλες ετήσιες αυξήσεις, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν υποχώρηση των τιμών των καυσίμων σε επίπεδο ΕΕ τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

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Συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου κίνησης μειώθηκαν κατά 0,2%, έπειτα από αύξηση 5,9% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, σε 20 κράτη-μέλη καταγράφηκαν αυξήσεις, με μεγαλύτερες εκείνες της Ιρλανδίας (6,1%), της Σουηδίας (3,1%) και της Ρουμανίας (3%).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Πολωνία (-9%), στη Γερμανία (-5,1%) και στην Τσεχία (-3,6%).

Μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης, κατά 3% σε μηνιαία βάση, μετά την αύξηση κατά 6,7% που είχε προηγηθεί τον Σεπτέμβριο.

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Ωστόσο, σε 16 χώρες οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (5,3%), στη Σουηδία (4,2%) και στην Κύπρο (3,9%), όπου η βενζίνη ακρίβυνε την ώρα που ο μέσος όρος της ΕΕ υποχώρησε κατά 3%.

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Στην Κύπρο, η ετήσια αύξηση των τιμών καυσίμων και λιπαντικών διαμορφώθηκε στο 29,2%, πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Τις μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις στις τιμές της βενζίνης παρουσίασαν η Πολωνία (-12%), η Ισπανία (-6,1%) και η Γερμανία (-5,8%).

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